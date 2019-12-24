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      Более 100 миллионов убытков: в "Укрзализныцю" незаконно поставляли технику из Крыма

      76 Читати новину українською
      В "Укрзализныцу" незаконно поставляли технику из Крыма / Прокуратура Донецкой области

      В Донецкой области работники СБУ разоблачили незаконный канал поставки техники, бывшей в употреблении. Ее в филиалы "Укрзализныци" привозили с территории оккупированного Крыма.

      Стоимость незаконно ввезенных товаров превышает 100 миллионов гривен, сообщили в фейсбуке прокуратуры Донецкой области.

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      Правоохранители обнаружили, что ввоз товаров продолжался в течение пяти лет. Через Россию в региональные филиалы "Укрзализныци" привозили использованные электротехнические приборы и механизмы, произведенные на территории аннексированного Крыма.

      крим техніка
      Незаконные поставки нанесли миллионные убытки / Прокуратура Донецкой области

      Во время обысков правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность злоумышленников, оборудование и специальное оборудование для изменения его маркировки. Приблизительная стоимость изъятых товаров – более 5 миллионов гривен.

      Правоохранители открыли уголовное производство. Виновникам нарушения грозит заключение до 8 лет.

      крим техніка
      Филиалы "Укрзализныци" получали технику из Крыма / Прокуратура Донецкой области

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      24 декабря
      2040
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины СБУ Новости Крыма Новости Донецка Укрзализниця
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