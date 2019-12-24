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      Понад 100 мільйонів збитків: в "Укрзалізницю" незаконно постачали техніку з Криму

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      В "Укрзалізницю" незаконно поставляли техніку з Криму / Прокуратура Донецької області

      У Донецькій області працівники СБУ викрили незаконний канал постачання техніки, що була у вжитку. Її у філії "Укрзалізниці" привозили з території окупованого Криму.

      Вартість незаконно ввезених товарів перевищує 100 мільйонів гривень, повідомили у фейсбуці прокуратури Донецької області.

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      Правоохоронці виявили, що ввезення товарів тривало протягом п'яти років. Через Росію в регіональні філії "Укрзалізниці" привозили використані електротехнічні прилади та механізми, вироблені на території анексованого Криму.

      крим техніка
      Незаконне постачання завдало мільйонні збитки / Прокуратура Донецької області

      Під час обшуків правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправну діяльність зловмисників, обладнання та спеціальне устаткування для зміни його маркування. Приблизна вартість вилучених товарів – понад 5 мільйонів гривень.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Винуватцям порушення загрожує ув’язнення до 8 років.

      крим техніка
      Філії "Укрзалізниці" отримували техніку з Криму / Прокуратура Донецької області

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України СБУ Новини Криму Укрзалізниця Новини Донецька
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