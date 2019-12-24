Понад 100 мільйонів збитків: в "Укрзалізницю" незаконно постачали техніку з Криму

У Донецькій області працівники СБУ викрили незаконний канал постачання техніки, що була у вжитку. Її у філії "Укрзалізниці" привозили з території окупованого Криму.

Вартість незаконно ввезених товарів перевищує 100 мільйонів гривень, повідомили у фейсбуці прокуратури Донецької області.

Читайте також: Одесит створив міжнародний канал поставки наркотиків

Правоохоронці виявили, що ввезення товарів тривало протягом п'яти років. Через Росію в регіональні філії "Укрзалізниці" привозили використані електротехнічні прилади та механізми, вироблені на території анексованого Криму.



Незаконне постачання завдало мільйонні збитки / Прокуратура Донецької області

Під час обшуків правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправну діяльність зловмисників, обладнання та спеціальне устаткування для зміни його маркування. Приблизна вартість вилучених товарів – понад 5 мільйонів гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Винуватцям порушення загрожує ув’язнення до 8 років.



Філії "Укрзалізниці" отримували техніку з Криму / Прокуратура Донецької області