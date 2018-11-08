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      Более 100 тысяч должников по алиментам не выпустят за границу

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      Выплата алиментов
      Выплата алиментов / loyer.com.ua

      В 2018 году Министерство юстиции уделило большое внимание решению вопросов, касающихся взыскания задолженности по алиментам.

      Об этом сообщила  пресс-слубжа ведомства.

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      Заместитель министра юстиции Светлана Глущенко сообщила, что благодаря нововведениям почти 133 тысячам должников по выплате алиментов ограничат право выезда за границу, управления автомобилем, пользования оружием и охоты.

      Благодаря обновленному законодательству в сфере защиты прав детей государственным исполнителям Минюста удалось взыскать с начала года 3,8 миллиарда гривен алиментов в пользу 541 тысячи детей. То есть в среднем на одного ребенка взыскано 7 тысяч гривен,
      – отметила заместитель министра юстиции.

      Она напомнила, что еще одним эффективным инструментом воздействия на должников стало наложение штрафов. Благодаря им за 2 месяца удалось взыскать 5,3 миллиона гривен, которые были направлены непосредственно детям", – сказала Глущенко.

      Также заместитель добавила, что с начала 2018 года более 48 тысяч должников погасили задолженность по алиментам в полном объеме.

      Напомним, что 29 августа в Украине вступила в действие новая норма закона о наложении дополнительных штрафов на тех, кто не платит алименты. Согласно нее, если лицо не выплачивала алименты в течение трех лет, то штраф составит 50% от суммы долга.

      Теги: Деньги Новости Украины Дети и несовершеннолетние Штрафы Министерство юстиции
      Источник: 24 канал
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