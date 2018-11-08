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      Понад 100 тисяч боржників з аліментів не випустять за кордон

      211 Читать новость на русском
      Виплата аліментів
      Виплата аліментів / loyer.com.ua

      У 2018 році Міністерство юстиції приділило велику увагу вирішенню питань, які стосуються стягнення заборгованості з аліментів.

      Про це повідомила прес-слубжа відомства.

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      Заступниця міністра юстиції Світлана Глущенко повідомила, що завдяки нововведенням майже 133 тисячам боржників з виплати аліментів обмежать право виїзду за кордон, керування автомобілем, користування зброєю та полювання.

      Завдяки оновленому законодавству у сфері захисту прав дітей державним виконавцям Мін'юсту вдалося стягнути з початку року 3,8 мільярда гривень аліментів на користь 541 тисячі дітей. Тобто в середньому на одну дитину стягнуто 7 тисяч гривень,
      – наголосила заступниця міністра юстицій.

      Вона нагадала, що ще одним ефективним інструментом впливу на боржників стало накладання штрафів. Завдяки їм за 2 місяці вдалося стягнути 5,3 мільйона гривень, які були спрямовані безпосередньо дітям", – сказала Глущенко.

      Також заступниця додала, що з початку 2018 року понад 48 тисяч боржників погасили заборгованість по аліментах у повному обсязі.

      Нагадаємо, що 29 серпня в Україні вступила у дію нова норма закону про накладення додаткових штрафів на тих, хто не платить аліменти. Згідно неї, якщо особа не виплачувала аліментів впродовж трьох років, то штраф становитиме 50% від суми боргу.

      Теги: Новини України Міністерство юстиції Штрафи Гроші Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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