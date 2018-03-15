Более 100 украинцев задержаны в Греции

132 граждан Украины задержали в Греции, их обвиняют в перевозке нелегальных мигрантов, из них 105 человек уже осуждены.

Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает "Интерфакс-Украина".

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"По результатам встречи в Министерстве юстиции Греции на прошлой неделе греческая сторона сообщила, что по состоянию на 5 марта 2018 года в Греции задержаны 148 граждан Украины, 105 из них приговорены к различным срокам наказания, в отношении 43 продолжаются следственные действия, или же дело находится на этапе досудебного расследования. Среди этой массы задержанных граждан Украины, которые являются и членами экипажей иностранных судов, и теми, кого задержали за перевозку нелегальных мигрантов, – 132 задержаны именно за перевозку нелегальных мигрантов ", – отметил он на брифинге в четверг в Киеве.

В 2017 году 16 украинцев освободили досрочно по решению суда, этого ракав этот раз освободили 3 граждан Украины.

Мы продолжаем констатировать восходящую динамику задержаний граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов,

– добавил Кирилич.

Согласно законодательству Греции, за перевозку нелегальных мигрантов предусмотрено 25 лет за решеткой.

К слову, в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 9 человек за то, что они сделали надпись "Против Путина" на замерзшей реке.