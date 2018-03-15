Понад 100 українців затримано у Греції

132 громадян України затримали у Греції, їх звинувачують у перевезенні нелегальних мігрантів, з них 105 осіб уже засуджено.

Про це повідомив офіційний представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, передає "Інтерфакс-Україна".

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"За результатами зустрічі в Міністерстві юстиції Греції минулого тижня грецька сторона повідомила, що станом на 5 березня 2018 року в Греції затримано 148 громадян України, 105 з них засуджено до різних термінів покарання, стосовно 43 тривають слідчі дії, або ж справа перебуває на етапі досудового розслідування.Серед цього масиву затриманих громадян України, які є і членами екіпажів іноземних суден, і тими, кого затримано за перевезення нелегальних мігрантів, – 132 затримано саме за перевезення нелегальних мігрантів", – зазначив він на брифінгу в четвер у Києві.



У 2017 році 16 українців звільнили достроково за рішенням суду, цього року звільнили 3 громадян України.

Ми продовжуємо констатувати висхідну динаміку затримань громадян України за перевезення нелегальних мігрантів,

– додав Кирилич.

Згідно з законодавством Греції, за перевезення нелегальних мігрантів передбачено 25 років за ґратами.

До слова, у Санкт-Петербурзі правоохоронці затримали 9 людей за те, що вони зробили напис "Проти Путіна" на замерзлій річці.