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      Более 15 тысяч украинцев за год получили гражданство стран-членов Евросоюза

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      Больше всего паспортов ЕС получили выходцы из Марокко и Албании / Group for legal and political

      За 2018 год более 672 тысяч человек получили гражданство стран-членов ЕС. Из них более 15 тысяч – выходцы из Украины. Больше всего среди тех, кто получил новое гражданство, – марокканцев и албанцев.

      Украинцы – на десятом месте по количеству полученных европейских паспортов. Больше половины из них получили гражданства Германии, Польши и Италии, свидетельствуют данные Eurostat.

      Смотрите также Украине, Грузии и Молдове надо дать шанс: Польша настаивает на расширении ЕС

      Лидеры по количеству полученных паспортов стран ЕС:

      • выходцы из Марокко – 67 200 человек – в основном получили гражданства Италии, Испании и Франции;
      • выходцы из Албании – 47 400 человек – гражданства Греции и Италии;
      • выходцы из Турции – 28 400 человек – более 50% из них получили гражданство Германии.

      В целом, констатируют в Eurostat, количество предоставленных гражданств уменьшилась в 14 стран-членов Евросоюза.

      • Дания уменьшила количество выданных паспортов на 60% по сравнению с 2017 годом;
      • Мальта – на 47%;
      • Чехия – на 33%.

      Наиболее щедрыми на паспорта были Люксембург – увеличение на 40%, Испания – на 37% и Словения – на 27%.

      В целом количество выданных странами ЕС гражданств ежегодно уменьшается: в 2018 году паспортов было на 80 тысяч меньше, чем в 2017 году.

      Как получить гражданство стран-членов ЕС:

      Оформить паспорт ЕС может любой житель мира, кто не имеет проблем с законом, налогового или кредитного долга.

      Гражданство по рождению:

      • по праву крови – новорожденному присваивается гражданский статус родителей.
      • по праву земли – малыш имеет право на гражданство той территории, где он появился на свет.

      Гражданство в наследство:

      • если хотя бы один из родителей является гражданином страны, их ребенок получает право на гражданство безусловно;
      • если оба родителя не имеют гражданства и живут в стране на постоянной основе.

      Репатриация – одним из оснований будет тот факт, если у кого-то на территории Европы проживали предки (не далее третьего колена) и были при этом европейскими гражданами.

      Гражданство по статусу беженца: беженцу придется подтвердить свой статус, а именно доказать, что опасность, от которой он сбегает в другую страну, действительно существует. После статуса беженца со временем можно претендовать на гражданство страны ЕС.

      Натурализация: в случае продолжительного проживания на территории страны и наличия субъективных интересов внутри нее – делового или личного характера.

      Причиной для натурализации обычно становится:

      • брак с подданным ЕС;
      • переезд к членам семьи;
      • получение образования и дальнейшее трудоустройство на территории ЕС;
      • наличие работы по найму;
      • инвестиционный взнос;
      • регистрация предпринимательской деятельности;
      • приобретение недвижимого имущества.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз
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