Более 15 тысяч украинцев за год получили гражданство стран-членов Евросоюза
За 2018 год более 672 тысяч человек получили гражданство стран-членов ЕС. Из них более 15 тысяч – выходцы из Украины. Больше всего среди тех, кто получил новое гражданство, – марокканцев и албанцев.
Украинцы – на десятом месте по количеству полученных европейских паспортов. Больше половины из них получили гражданства Германии, Польши и Италии, свидетельствуют данные Eurostat.
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Лидеры по количеству полученных паспортов стран ЕС:
- выходцы из Марокко – 67 200 человек – в основном получили гражданства Италии, Испании и Франции;
- выходцы из Албании – 47 400 человек – гражданства Греции и Италии;
- выходцы из Турции – 28 400 человек – более 50% из них получили гражданство Германии.
В целом, констатируют в Eurostat, количество предоставленных гражданств уменьшилась в 14 стран-членов Евросоюза.
- Дания уменьшила количество выданных паспортов на 60% по сравнению с 2017 годом;
- Мальта – на 47%;
- Чехия – на 33%.
Наиболее щедрыми на паспорта были Люксембург – увеличение на 40%, Испания – на 37% и Словения – на 27%.
В целом количество выданных странами ЕС гражданств ежегодно уменьшается: в 2018 году паспортов было на 80 тысяч меньше, чем в 2017 году.
Как получить гражданство стран-членов ЕС:
Оформить паспорт ЕС может любой житель мира, кто не имеет проблем с законом, налогового или кредитного долга.
Гражданство по рождению:
- по праву крови – новорожденному присваивается гражданский статус родителей.
- по праву земли – малыш имеет право на гражданство той территории, где он появился на свет.
Гражданство в наследство:
- если хотя бы один из родителей является гражданином страны, их ребенок получает право на гражданство безусловно;
- если оба родителя не имеют гражданства и живут в стране на постоянной основе.
Репатриация – одним из оснований будет тот факт, если у кого-то на территории Европы проживали предки (не далее третьего колена) и были при этом европейскими гражданами.
Гражданство по статусу беженца: беженцу придется подтвердить свой статус, а именно доказать, что опасность, от которой он сбегает в другую страну, действительно существует. После статуса беженца со временем можно претендовать на гражданство страны ЕС.
Натурализация: в случае продолжительного проживания на территории страны и наличия субъективных интересов внутри нее – делового или личного характера.
Причиной для натурализации обычно становится:
- брак с подданным ЕС;
- переезд к членам семьи;
- получение образования и дальнейшее трудоустройство на территории ЕС;
- наличие работы по найму;
- инвестиционный взнос;
- регистрация предпринимательской деятельности;
- приобретение недвижимого имущества.
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