Понад 15 тисяч українців за рік отримали громадянство країн-членів Євросоюзу
За 2018 рік понад 672 тисячі осіб отримали громадянство країн-членів ЄС. З них понад 15 тисяч – вихідці з України. Найбільше серед тих, хто отримав нове громадянство, – марокканців та албанців.
Українці – на десятому місці за кількістю отриманих європейських паспортів. Більше половини з них отримали громадянства Німеччини, Польші та Італії, свідчать дані Eurostat.
Дивіться також Україні, Грузії і Молдові треба дати шанс: Польща наполягає на розширенні ЄС
Лідери за кількістю отриманих паспортів країн ЄС:
- вихідці з Марокко – 67 200 осіб – переважно отримали громадянства Італії, Іспанії та Франції;
- вихідці з Албанії – 47 400 осіб – громадянства Греції та Італії;
- вихідці з Туреччини – 28 400 осіб – більше 50% з них отримали громадянство Німеччини.
Загалом, констатують у Eurostat, кількість наданих громадянств зменшилась у 14 країн-членів Євросоюзу.
- Данія зменшила кількість виданих паспортів на 60% у порівнянні з 2017 роком;
- Мальта – на 47%;
- Чехія – на 33%.
Найбільш щедрими на паспорти були Люксембург – збільшення на 40%, Іспанія – на 37% та Словенія – на 27%.
Загалом кількість виданих країнами ЄС громадянств щороку зменшується: у 2018 році паспортів було на 80 тисяч менше, ніж у 2017 році.
Як отримати громадянство країн-членів ЄС:
Оформити паспорт ЄС може будь-який житель світу, хто не має проблем з законом, податкового або кредитного боргу.
Громадянство за народженням:
- за правом крові – новонародженому присвоюється громадянський статус батьків.
- за правом ґрунту – малюк має право на громадянство тієї території, де він з’явився на світ.
Громадянство в спадок:
- якщо хоча б один з батьків є громадянином країни, їхня дитина отримує право на громадянство безумовно;
- якщо обидва батьки не мають громадянства і живуть в країні на постійній основі.
Репатріація – однією з підстав буде той факт, якщо у когось на території Європи проживали предки (не далі третього коліна) і були при цьому європейськими громадянами.
Громадянство після статусу біженця: біженцю доведеться підтвердити свій статус, а саме довести, що небезпека, від якої він втікає в іншу країну, дійсно існує. Після статусу біженця з часом можна претендувати на громадянство країни ЄС.
Натуралізація: в разі тривалого проживання на території країни і наявності суб’єктивних інтересів всередині неї – ділового або особистого характеру.
Причиною для натуралізації зазвичай стає:
- одруження з підданим ЄС;
- переїзд до членів сім’ї;
- отримання освіти та подальше працевлаштування на території ЄС;
- наявність роботи за наймом;
- інвестиційний внесок;
- реєстрація підприємницької діяльності;
- придбання нерухомого майна.
Читайте також
-
Найбільш критичними для України є наступні три тижні, – Кулебасьогодні , 17:52
-
Скільки коштує державі смерть одного українцясьогодні , 15:10
-
Коли кандидати чули про цілодобову роботу, то відмовлялися, – Арахамія про нові призначеннясьогодні , 12:21
-
Чому іноземці не розкрадуть українську землю: фахівець розвіяв міфсьогодні , 19:05
-
"Слуги народу" за Коломойського?сьогодні , 13:30
-
Кличко звернувся до киян: Якщо продовжаться ці тусовки, нас усіх чекатиме катастрофасьогодні , 12:35