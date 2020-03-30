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      Понад 15 тисяч українців за рік отримали громадянство країн-членів Євросоюзу

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      Найбільше паспортів ЄС отримали вихідці з Марокко та Албанії / Group for legal and political

      За 2018 рік понад 672 тисячі осіб отримали громадянство країн-членів ЄС. З них понад 15 тисяч – вихідці з України. Найбільше серед тих, хто отримав нове громадянство, – марокканців та албанців.

      Українці – на десятому місці за кількістю отриманих європейських паспортів. Більше половини з них отримали громадянства Німеччини, Польші та Італії, свідчать дані Eurostat.

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      Лідери за кількістю отриманих паспортів країн ЄС:

      • вихідці з Марокко – 67 200 осіб – переважно отримали громадянства Італії, Іспанії та Франції;
      • вихідці з Албанії – 47 400 осіб – громадянства Греції та Італії;
      • вихідці з Туреччини – 28 400 осіб – більше 50% з них отримали громадянство Німеччини.

      Загалом, констатують у Eurostat, кількість наданих громадянств зменшилась у 14 країн-членів Євросоюзу.

      • Данія зменшила кількість виданих паспортів на 60% у порівнянні з 2017 роком;
      • Мальта – на 47%;
      • Чехія – на 33%.

      Найбільш щедрими на паспорти були Люксембург – збільшення на 40%, Іспанія – на 37% та Словенія – на 27%.

      Загалом кількість виданих країнами ЄС громадянств щороку зменшується: у 2018 році паспортів було на 80 тисяч менше, ніж у 2017 році.

      Як отримати громадянство країн-членів ЄС:

      Оформити паспорт ЄС може будь-який житель світу, хто не має проблем з законом, податкового або кредитного боргу.

      Громадянство за народженням:

      • за правом крові – новонародженому присвоюється громадянський статус батьків.
      • за правом ґрунту – малюк має право на громадянство тієї території, де він з’явився на світ.

      Громадянство в спадок:

      • якщо хоча б один з батьків є громадянином країни, їхня дитина отримує право на громадянство безумовно;
      • якщо обидва батьки не мають громадянства і живуть в країні на постійній основі.

      Репатріація  – однією з підстав буде той факт, якщо у когось на території Європи проживали предки (не далі третього коліна) і були при цьому європейськими громадянами.

      Громадянство після статусу біженця: біженцю доведеться підтвердити свій статус, а саме довести, що небезпека, від якої він втікає в іншу країну, дійсно існує. Після статусу біженця з часом можна претендувати на громадянство країни ЄС.

      Натуралізація: в разі тривалого проживання на території країни і наявності суб’єктивних інтересів всередині неї – ділового або особистого характеру.

      Причиною для натуралізації зазвичай стає:

      • одруження з підданим ЄС;
      • переїзд до членів сім’ї;
      • отримання освіти та подальше працевлаштування на території ЄС;
      • наявність роботи за наймом;
      • інвестиційний внесок;
      • реєстрація підприємницької діяльності;
      • придбання нерухомого майна.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Новини політики Євросоюз
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