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      Україні, Грузії і Молдові треба дати шанс: Польща наполягає на розширенні ЄС

      - Читать новость на русском
      Польща на усіх майданчиках говоритиме про потребу розширення Євросоюзу, – Госєвська / ukrinform.ua

      Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська заявила, що її держава наполягатиме на тому, щоб для учасників проєкту "Східного партнерства" було передбачено перспективу євроінтеграції. Мовляв, Україна, Грузія і Молдова мають отримати шанс приєднатися до європейських структур.

      Польща твердо дотримується позиції, що цей проєкт матиме сенс виключно тоді, коли він дає країнам-учасницям перспективу приєднання до європейських структур, наголосила Госєвська в інтерв'ю "Укрінформу".

      До слова: Євросоюз не зміг ухвалити бюджет, в якому має виділити гроші Україні

      "Дискусія щодо майбутнього "Східного партнерства" досі триває як серед членів Європейського Союзу, так і у країнах партнерства. Чим все це завершиться, ми побачимо через кілька місяців",
      – підкреслила віцемаршалок польського Сейму.

      Як приклад вона прокоментувала історію зі вступом до ЄС Північної Македонії, який досі так і не відбувся. Все через те, що переговори заблокували Франція, Данія та Нідерланди. Франція, фактично, заявила, що шлях країн до Євросоюзу закритий.

      Вони кажуть: "Ми даємо вам шанс, надію, робіть реформи, змінюйте назву країни, а ми вам потім так нічого і не підтвердимо". Це дуже небезпечно, адже ніхто не любить, щоб його обманювали,
      – наголосила Госєвська.

      Що відомо про невдалий вступ Північної Македонії до ЄС?Північна Македонія кандидує до ЄС ще з 2005 року. Для цього країна, яка колись була Македонією, навіть змінила свою назву, адже через геополітичні суперечки її вступ блокувала Греція.

      Очікувалося, що питання про вступ Північної Македонії вирішиться разом з аналогічним питанням Албанії у 2019 році. Втім тоді члени Євросоюзу так і не дійшли згоди через позиції Франції, Данії та Нідерландів.

      Польська політикиня переконана, що такі приклади створюють аргументи для противників проєвропейського напрямку розвитку країн колишнього радянського блоку, а також ускладнює для Євросоюзу співпрацю з ними.

      Цікаво: У ЄС заявили, що пора переходити від стурбованості до дій, але Україну не згадали

      Зокрема, наголошує Малгожата Госєвська, такі перипетії лише підживлюють дії Росії, яка намагається показати Євросоюз у негативному світлі і відштовхнути від нього країни "Східного партнерства".

      Польща на різних форумах рішуче представлятиме позицію про необхідність розширення ЄС. Ми говоритимемо про це з країнами Центрально-Східної Європи, аби спільним голосом боротися за шанс для України, Грузії й Молдови приєднатися до європейських структур,
      – резюмувала віцемаршалок Сейму Польщі.

      Що відомо про "Східне партнерство" ЄС?"Східне партнерство" – політична стратегія Євросоюзу, яка має намір зміцнення відносин зі східними сусідами та партнерства з ними.

      Від самого початку ініціатива передбачала участь у ній 6 країн Східної Європи – України, Молдови, Грузії, а також Білорусі, Азербайджану та Вірменії. Та нині основними союзниками ЄС у цьому напрямку є Україна, Грузія і Молдова.

      Провали Путіна на зовнішній арені: чому Україна стала топ-темою
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Євроінтеграція Новини Грузії Молдова Новини Польщі Євросоюз Новини політики
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