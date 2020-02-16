У ЄС заявили, що пора переходити від стурбованості до дій, але Україну не згадали

Голова дипломатичної місії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що пора переходити від постійного висловлювання стурбованості до реальних дій. Втім про Україну тут не мовиться – дипломат сказав про це у контексті нестабільності на Близькому Сході.

Європа повинна розвинути свій апетит до "сили" і бути готовою діяти за необхідності, зазначив Жозеп Боррель під час Мюнхенської конференції.

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Не давати коментарів й не заявляти щодня, що ми "дуже стурбовані, надзвичайно занепокоєні". Ми повинні бути спроможні діяти,

– заявив голова дипмісії ЄС.

Він підкреслив, що продемонструвати свою спроможність реально діяти Європа має вже наступного тижня під час зустрічі очільників МЗС країн Європейського Союзу. На ній обговорюватимуться війни у Сирії та Лівії і безпекова ситуація на Близькому Сході загалом.

"Ми побачимо, чи спроможні ми розглянути альтернативу американському мирному плану на Близькому Сході. Недостатньо казати, що цей план не спрацює – ми мусимо запропонувати щось краще", – сказав Жозеп Боррель.

Про який мирний план мовиться?План врегулювання безпекової ситуації на Близькому Сході загалом та конфлікту між Ізраїлем і Палестиною зокрема представив президент США Дональд Трамп. Він, наприклад, пропонував створення Палестиньскої держави зі столицею у Східному Єрусалимі, визначення її кордонів та інвестиції в неї.



Втім Палестина відмовилася від такого, здавалося б, вигідного для неї мирного плану. Однак згодом обидві сторони таки заявили про готовність до мирних переговорів.