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      У ЄС заявили, що пора переходити від стурбованості до дій, але Україну не згадали

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      Боррель каже, що Європа має перестати постійно бути "дуже стурбованою" / europarl.europa.eu

      Голова дипломатичної місії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що пора переходити від постійного висловлювання стурбованості до реальних дій. Втім про Україну тут не мовиться – дипломат сказав про це у контексті нестабільності на Близькому Сході.

      Європа повинна розвинути свій апетит до "сили" і бути готовою діяти за необхідності, зазначив Жозеп Боррель під час Мюнхенської конференції.

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      Не давати коментарів й не заявляти щодня, що ми "дуже стурбовані, надзвичайно занепокоєні". Ми повинні бути спроможні діяти,
      – заявив голова дипмісії ЄС.

      Він підкреслив, що продемонструвати свою спроможність реально діяти Європа має вже наступного тижня під час зустрічі очільників МЗС країн Європейського Союзу. На ній обговорюватимуться війни у Сирії та Лівії і безпекова ситуація на Близькому Сході загалом.

      "Ми побачимо, чи спроможні ми розглянути альтернативу американському мирному плану на Близькому Сході. Недостатньо казати, що цей план не спрацює – ми мусимо запропонувати щось краще", – сказав Жозеп Боррель.

      Про який мирний план мовиться?План врегулювання безпекової ситуації на Близькому Сході загалом та конфлікту між Ізраїлем і Палестиною зокрема представив президент США Дональд Трамп. Він, наприклад, пропонував створення Палестиньскої держави зі столицею у Східному Єрусалимі, визначення її кордонів та інвестиції в неї.

      Втім Палестина відмовилася від такого, здавалося б, вигідного для неї мирного плану. Однак згодом обидві сторони таки заявили про готовність до мирних переговорів.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Мюнхенська конференція Війна у Сирії Війна у Лівії Близький Схід Євросоюз Новини політики
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