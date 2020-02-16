Треба пошукати інші рішення, – МЗС Польщі про нормандський формат

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович висловився про те, що нормандський формат потрібно переглянути. Ідею про залучення ЄС і США до переговорів щодо завершення російської агресії в Україні треба обговорити.

Про це Чапутович заявив 15 лютого під час українського ланчу на Мюнхенській безпековій конференції. Про це повідомив "Укрінформ".

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Про перегляд нормандського формату

Чапутович вважає, що, "можливо, настав час підняти одне дуже важливе питання: чи нормандський формат є хорошою інституцією для розв'язання цієї проблеми?"

Ми підтримуємо формат, оскільки президент Зеленський і українці його підтримують. Але, можливо, маємо пошукати інші рішення,

– зазначив керівник МЗС Польщі.

І додав, що Німеччина, Франція та Росія шукають можливості для глибшої співпраці.



Чапутович заявив про необхідність перегляду нормандського формату / Фото "Польського радіо"

Про розширення нормандського формату

Польський дипломат повідомив, що його країна у 2018 – 2019 роках намагалася запросити до обговорення проблеми війни в Україні якомога більше міжнародних гравців: "Ми дискутували про можливість миротворчої операції, залучення до дискусії США, можливо, Великої Британії".

Чапутович додав, що до дискусії варто було б залучити представника ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.

Залучення США до розв’язання цього конфлікту має вітатися. Польща вітатиме інтернаціоналізацію дискусії і чекатиме на відповідні кроки з боку України,

– підсумував Чапутович.

Голова МЗС Польщі також наголосив, що Росія є стратегічним викликом для країн ЄС, але відповідати на цей виклик повинен не лише Євросоюз, але і НАТО.



Про що домовилась "нормандська четвірка" у грудні 2019 / Інфографіка 24 каналу

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