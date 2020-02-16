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      Треба пошукати інші рішення, – МЗС Польщі про нормандський формат

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      Саміт "нормандської четвірки" відбувся 9 грудня 2019 року / Getty images

      Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович висловився про те, що нормандський формат потрібно переглянути. Ідею про залучення ЄС і США до переговорів щодо завершення російської агресії в Україні треба обговорити.

      Про це Чапутович заявив 15 лютого під час українського ланчу на Мюнхенській безпековій конференції. Про це повідомив "Укрінформ".

       До теми: Гарячий конфлікт, який хочуть забути, – лідерка Естонії про війну в Україні 

      Про перегляд нормандського формату

      Чапутович вважає, що, "можливо, настав час підняти одне дуже важливе питання: чи нормандський формат є хорошою інституцією для розв'язання цієї проблеми?"

      Ми підтримуємо формат, оскільки президент Зеленський і українці його підтримують. Але, можливо, маємо пошукати інші рішення,
      – зазначив керівник МЗС Польщі.

      І додав, що Німеччина, Франція та Росія шукають можливості для глибшої співпраці.

      Польща
      Чапутович заявив про необхідність перегляду нормандського формату / Фото "Польського радіо"

      Про розширення нормандського формату

      Польський дипломат повідомив, що його країна у 2018 – 2019 роках намагалася запросити до обговорення проблеми війни в Україні якомога більше міжнародних гравців: "Ми дискутували про можливість миротворчої операції, залучення до дискусії США, можливо, Великої Британії". 

      Чапутович додав, що до дискусії варто було б залучити представника ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.

      Залучення США до розв’язання цього конфлікту має вітатися. Польща вітатиме інтернаціоналізацію дискусії і чекатиме на відповідні кроки з боку України,
      – підсумував Чапутович.

      Голова МЗС Польщі також наголосив, що Росія є стратегічним викликом для країн ЄС, але відповідати на цей виклик повинен не лише Євросоюз, але і НАТО.

      Нормандський формат
      Про що домовилась "нормандська четвірка" у грудні 2019 / Інфографіка 24 каналу

      Читайте також: Зустріч у нормандському форматі можуть відкласти: що відомо 

      Скандальний план "завершення війни в Україні" повернули на сайт Мюнхенської конференції
      15 лютого
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Мюнхенська конференція Війна на Донбасі Новини США Євросоюз Новини Польщі Нормандський формат Новини України Новини політики
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