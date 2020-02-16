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      Стоит поискать другие решения, – МИД Польши о нормандском формате

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      Саммит "нормандской четверки" состоялся 9 декабря 2019 / Getty images

      Глава МИД Польши Яцек Чапутович высказался о том, что нормандский формат нужно пересмотреть. Идею же о привлечении ЕС и США к переговорам по завершению российской агрессии в Украине стоит обсудить.

      Об этом Чапутович заявил 15 февраля во время украинского ланча на Мюнхенской конференции в сфере безопасности. Об этом сообщил "Укринформ".

       К теме: Горячий конфликт, который хотят забыть, – лидер Эстонии о войне в Украине 

      О пересмотре нормандского формата

      Чапутович считает, что, "возможно, пришло время поднять один очень важный вопрос: является ли нормандский формат подходящим институтом для решения этой проблемы?"

      Мы поддерживаем формат, поскольку президент Зеленский и украинцы его поддерживают. Но, возможно, стоит поискать другие решения,
      – отметил глава МИД Польши.

      И добавил, что Германия, Франция и Россия ищут возможности для более глубокого сотрудничества.

      Польша
      Чапутович заявил о необходимости пересмотра нормандского формата / Фото "Польского радио"

      О расширении нормандского формата

      Польский дипломат сообщил, что его страна в 2018 – 2019 годах пыталась пригласить к обсуждению проблемы войны в Украине как можно больше международных игроков: "Мы дискутировали о возможности миротворческой операции, привлечение к дискуссии США, возможно, Великобритании"

      Чапутович добавил, что к дискуссии следовало бы привлечь представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля.

      Привлечение США к решению этого конфликта должно приветствоваться. Польша приветствует интернационализацию дискуссии и ждет соответствующие шаги со стороны Украины,
      – подытожил Чапутович.

      Глава МИД Польши также отметил, что Россия является стратегическим вызовом для стран ЕС, но отвечать на этот вызов должен не только Евросоюз, но и НАТО.

      нормандский формат
      О чем договорилась "нормандская четверка" в декабре 2019 / Инфографика 24 канала

      Читайте также: Встречу в нормандском формате могут отложить: что известно 

      Скандальный план "завершение войны в Украине" вернули на сайт Мюнхенской конференции
      15 февраля
      579
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Мюнхенская конференция Война на Донбассе Новости США Евросоюз Новости Польши Нормандский формат Новости политики
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