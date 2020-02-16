Гарячий конфлікт, який хочуть забути, – лідерка Естонії про війну в Україні
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд 15 лютого у виступі на українському ланчі під час Мюнхенської конференції з безпеки говорила про війну в Україні, про стосунки Європи та Росії, а також про залучення іноземних інвестицій в українську економіку.
Про що у Мюнхені говорила президентка Естонії Керсті Кальюлайд стосовно України розповіли в інформаційному агентстві Інтерфакс-Україна.
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Про війну на Донбасі
Кальюлайд переконана, що війна в Україні – це не "заморожений конфлікт".
В Україні не заморожений конфлікт, у ній – забутий конфлікт. Бо багато людей хотіли б забути про нього. Але він не заморожений, а дуже гарячий,
– заявила президентка Естонії.
І додала: "Це конфлікт, що триває – я можу вас запевнити у цьому".
Про інвестиції для України
Наявність верховенства права, вважає Кальюлайд, – головна умова для залучення іноземних інвестицій в Україну.
Європа наповнена грішми і не знаходить, куди їх інвестувати, аби отримати щось натомість. Україна ж сповнена потенціалу, але їй не вистачає однієї речі – верховенства права,
– наголосила президентка Естонії.
Про стосунки Європи та Росії
Керсті Кальюлайд зазначила, що дуже стурбована тим, як у Європі "прагнуть допомогти Росії".
Що мене турбує – що ми можемо зробити це, жертвуючи Україною,
– вважає Кальюлайд.
При цьому вона додала, що на шляху врегулювання конфлікту України та Росії робиться багато, але – періодично: "Війна триває, Крим досі окупований".
Мюнхенська конференція з безпеки: що це за захід
Це авторитетний міжнародний форум, який об’єднує і схожі, і навіть абсолютно протилежні політичні режими задля пошуку спільних відповідей. Конференція відбувається у Мюнхені з 1963 року.
У 2020 захід триватиме з 14 по 16 лютого. Головні теми:
- Конфлікти,
- Роззброєння,
- Питання клімату,
- Охорони здоров’я,
- Кризовий менеджмент.
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