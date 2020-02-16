Гарячий конфлікт, який хочуть забути, – лідерка Естонії про війну в Україні

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд 15 лютого у виступі на українському ланчі під час Мюнхенської конференції з безпеки говорила про війну в Україні, про стосунки Європи та Росії, а також про залучення іноземних інвестицій в українську економіку.

Про що у Мюнхені говорила президентка Естонії Керсті Кальюлайд стосовно України розповіли в інформаційному агентстві Інтерфакс-Україна.

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Про війну на Донбасі

Кальюлайд переконана, що війна в Україні – це не "заморожений конфлікт".

В Україні не заморожений конфлікт, у ній – забутий конфлікт. Бо багато людей хотіли б забути про нього. Але він не заморожений, а дуже гарячий,

– заявила президентка Естонії.

І додала: "Це конфлікт, що триває – я можу вас запевнити у цьому".

Про інвестиції для України

Наявність верховенства права, вважає Кальюлайд, – головна умова для залучення іноземних інвестицій в Україну.

Європа наповнена грішми і не знаходить, куди їх інвестувати, аби отримати щось натомість. Україна ж сповнена потенціалу, але їй не вистачає однієї речі – верховенства права,

– наголосила президентка Естонії.

Про стосунки Європи та Росії

Керсті Кальюлайд зазначила, що дуже стурбована тим, як у Європі "прагнуть допомогти Росії".

Що мене турбує – що ми можемо зробити це, жертвуючи Україною,

– вважає Кальюлайд.

При цьому вона додала, що на шляху врегулювання конфлікту України та Росії робиться багато, але – періодично: "Війна триває, Крим досі окупований".

Мюнхенська конференція з безпеки: що це за захід

Це авторитетний міжнародний форум, який об’єднує і схожі, і навіть абсолютно протилежні політичні режими задля пошуку спільних відповідей. Конференція відбувається у Мюнхені з 1963 року.

У 2020 захід триватиме з 14 по 16 лютого. Головні теми:

Конфлікти,

Роззброєння,

Питання клімату,

Охорони здоров’я,

Кризовий менеджмент.

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