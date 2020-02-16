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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
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      Гарячий конфлікт, який хочуть забути, – лідерка Естонії про війну в Україні

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      Керсті Кальюлайд – президентка Естонії / planeta.press

      Президентка Естонії Керсті Кальюлайд 15 лютого у виступі на українському ланчі під час Мюнхенської конференції з безпеки говорила про війну в Україні, про стосунки Європи та Росії, а також про залучення іноземних інвестицій в українську економіку.

      Про що у Мюнхені говорила президентка Естонії Керсті Кальюлайд стосовно України розповіли в інформаційному агентстві Інтерфакс-Україна.

      Читайте також: Скандальний план "завершення війни в Україні" повернули на сайт Мюнхенської конференції 

      Про війну на Донбасі

      Кальюлайд переконана, що війна в Україні – це не "заморожений конфлікт". 

      В Україні не заморожений конфлікт, у ній – забутий конфлікт. Бо багато людей хотіли б забути про нього. Але він не заморожений, а дуже гарячий,
      – заявила президентка Естонії.

      І додала: "Це конфлікт, що триває – я можу вас запевнити у цьому".

      Про інвестиції для України

      Наявність верховенства права, вважає Кальюлайд, – головна умова для залучення іноземних інвестицій в Україну.

      Європа наповнена грішми і не знаходить, куди їх інвестувати, аби отримати щось натомість. Україна ж сповнена потенціалу, але їй не вистачає однієї речі – верховенства права,
      – наголосила президентка Естонії.

      Про стосунки Європи та Росії

      Керсті Кальюлайд зазначила, що дуже стурбована тим, як у Європі "прагнуть допомогти Росії". 

      Що мене турбує – що ми можемо зробити це, жертвуючи Україною,
      – вважає Кальюлайд.

      При цьому вона додала, що на шляху врегулювання конфлікту України та Росії робиться багато, але – періодично: "Війна триває, Крим досі окупований".

      Мюнхенська конференція з безпеки: що це за захід

      Це авторитетний міжнародний форум, який об’єднує і схожі, і навіть абсолютно протилежні політичні режими задля пошуку спільних відповідей. Конференція відбувається у Мюнхені з 1963 року.

      У 2020 захід триватиме з 14 по 16 лютого. Головні теми: 

      • Конфлікти, 
      • Роззброєння,
      • Питання клімату, 
      • Охорони здоров’я,
      • Кризовий менеджмент. 

      Дивіться також відео виступу Володимира Зеленського у Мюнхені

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      Теги: Новини України Новини політики
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