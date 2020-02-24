Украине, Грузии и Молдове надо дать шанс: Польша настаивает на расширении ЕС

Вице-маршал Сейма Польши Малгожата Госевска заявила, что ее государство будет настаивать на том, чтобы для участников проекта "Восточного партнерства" была предусмотрена перспектива евроинтеграции. Мол, Украина, Грузия и Молдова должны получить шанс присоединиться к европейским структурам.

Польша твердо придерживается позиции, что этот проект будет иметь смысл только тогда, когда он дает странам-участницам перспективу присоединения к европейским структурам, отметила Госевска в интервью "Укринформу".

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"Дискуссия о будущем "Восточного партнерства" еще продолжается как среди членов Европейского Союза, так и в странах партнерства. Чем это закончится, мы увидим через несколько месяцев",

– подчеркнула вице-маршал польского Сейма.

В качестве примера она прокомментировала историю с вступлением в ЕС Северной Македонии, которое до сих пор так и не состоялось. Все потому, что переговоры заблокировали Франция, Дания и Нидерланды. Франция фактически заявила, что путь стран в Евросоюз закрыт.

Они говорят: "Мы даем вам шанс, надежду, делайте реформы, меняйте название страны, а мы вам потом так ничего и не подтвердим". Это очень опасно, ведь никто не любит, когда его обманывают,

– отметила Госевска.

Что известно о неудачном вступлении Северной Македонии в ЕС?

Северная Македония является кандидатом в ЕС еще с 2005 года. Для этого страна, которая когда-то была Македонией, даже изменила свое название, ведь из-за геополитических споров ее вступление блокировала Греция.



Ожидалось, что вопрос о вступлении Северной Македонии решится вместе с аналогическим вопросом Албании в 2019 году. Впрочем, тогда члены Евросоюза так и не пришли к согласию из-за позиции Франции, Дании и Нидерландов.

Польский политик убежден, что такие примеры создают аргументы для противников проевропейского направления развития стран бывшего советского блока, а также затрудняет для Евросоюза сотрудничество с ними.

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В частности, отмечает Малгожата Госевска, такие перипетии только подпитывают действия России, которая пытается показать Евросоюз в негативном свете и оттолкнуть от него страны "Восточного партнерства".

Польша на различных форумах будет решительно представлять позицию о необходимости расширения ЕС. Мы будем говорить об этом со странами Центрально-Восточной Европы, чтобы общим голосом бороться за шанс для Украины, Грузии и Молдовы присоединиться к европейским структурам,

– резюмировала вице-маршал Сейма Польши.

Что известно о "Восточном партнерстве" ЕС?

"Восточное партнерство" – политическая стратегия Евросоюза, которая намерена укрепить отношения с восточными соседями и партнерство с ними.



Изначально инициатива предполагала участие в ней 6 стран Восточной Европы – Украины, Молдовы, Грузии, а также Беларуси, Азербайджана и Армении. Но сейчас основными союзниками ЕС в этом направлении является Украина, Грузия и Молдова.