Более 300 человек стали жертвами мощных наводнений в Индии
Число жертв наводнений в индийском штате Керала, что на севере страны, возросло до 324 человек. Это крупнейшая катастрофа в Индии за последние 100 лет.
Об этом сообщает газета Independent.
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Вследствие непрерывных дождей из берегов вышли более 44 рек, разрушены несколько мостов, на 33 плотинах сообщили о затоплении. На территории всего штата объявлено чрезвычайное положение.
Аэропорт в городе Кочи, расположенный недалеко от реки Перияр, объявил о прекращении всех полетов до 26 августа из-за потопа. Рейсы перенаправляются в соседние аэропорта.
Метеорологи предупредили, что такая ситуация с осадками затянется как минимум до конца недели.
Источник: 24 Канал
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