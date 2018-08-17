Более 300 человек стали жертвами мощных наводнений в Индии

Число жертв наводнений в индийском штате Керала, что на севере страны, возросло до 324 человек. Это крупнейшая катастрофа в Индии за последние 100 лет.

Об этом сообщает газета Independent.

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Вследствие непрерывных дождей из берегов вышли более 44 рек, разрушены несколько мостов, на 33 плотинах сообщили о затоплении. На территории всего штата объявлено чрезвычайное положение.

Аэропорт в городе Кочи, расположенный недалеко от реки Перияр, объявил о прекращении всех полетов до 26 августа из-за потопа. Рейсы перенаправляются в соседние аэропорта.

Метеорологи предупредили, что такая ситуация с осадками затянется как минимум до конца недели.