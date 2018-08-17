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Понад 300 людей стало жертвами потужних повеней в Індії

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В Індії тривають найпотужніші за останні 100 років повені
В Індії тривають найпотужніші за останні 100 років повені / Скріншот

Кількість жертв повеней у індійському штаті Керала, що на півночі країни, зросла до 324 осіб. Це найбільша катастрофа в Індії за останні 100 років.

Про це повідомляє газета Independent.

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Внаслідок безперервних дощів з берегів вийшли понад 44 річки, зруйновано кілька мостів, на 33 греблях повідомили про затоплення. На території всього штату оголошено надзвичайний стан.

Аеропорт в місті Кочі, розташований недалеко від річки Періяр, оголосив про припинення всіх польотів до 26 серпня через потопи. Рейси перенаправляються в сусідні аеропорти.

Метеорологи попередили, що така ситуація з опадами затягнеться щонайменше до кінця тижня.

 

Теги: Індія Жертви
Джерело: 24 Канал
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