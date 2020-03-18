Более 3 тысяч украинцев просят эвакуации из Чехии

Более 3 тысяч украинцев, находящихся в Чехии, зарегистрировались в украинском посольстве в Праге для эвакуации. Вскоре их должны вернуть специальными рейсами на родину.

Для эвакуации украинцев готовят специальные рейсы авиакомпании SkyUp или специальными поездами, сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в твиттере.

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Также он отметил, что ведутся переговоры по специальному поезду, который бы эвакуировал украинцев.

Работаем 24 на 7 с целью возвращения наших граждан на родину. Часть из них вернется в ближайшие дни спецрейсами SkyUp. Готовим также с коллегами из Варшавы отправку граждан в Украине спецпоезд,

– написал Перебийнис.

Понад 3000 громадян України зареєструвалися в Посольстві у Чехії для евакуації. Працюємо 24/7 з метою повернення наших громадян на Батьківщину. Частина з них повернеться ближчими днями спецрейсами SkyUp. Готуємо також з колегами з Варшави відправку громадян в Україну спецпотягами — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) March 17, 2020

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что правительство вместе с Министерством иностранных дел сформировал так называемые хабы для возвращения граждан домой.

Перечень хабов:

Стамбул, Турция;

Дубай, ОАЭ;

Абу-Даби, ОАЭ;

Прага, Чехия;

Берлин, Германия;

Варшава, Польша;

Перемышль, Польша;

Вена, Австрия;

Братислава, Словакия;

Рига, Латвия;

Вильнюс, Литва.

Что делать украинцам, которые хотят эвакуироваться

Владимир Зеленский 13 марта обратился к украинцам. Всех, кто находится за границей, он призвал в течение 3 суток вернуться домой, ведь с 17 марта Украина остановила авиа- и железнодорожное сообщение. Те, кто по объективным причинам не успеет вернуться в Украину, должен обратиться в консульство. Их будут возвращать домой нерегулярными рейсами.

Если вы хотите эвакуироваться:

зарегистрироваться в системе "Друг";

в ней уведомить МИД о стране, в которой вы находитесь, и предоставить как можно больше информации о ситуации, в которой вы оказались;

если зарегистрироваться не удалось, нужно обратиться в украинское посольство или консульство.

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