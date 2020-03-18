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      Более 3 тысяч украинцев просят эвакуации из Чехии

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      Более 3 тысяч украинцев, находящихся в Чехии, зарегистрировались в украинском посольстве в Праге для эвакуации. Вскоре их должны вернуть специальными рейсами на родину.

      Для эвакуации украинцев готовят специальные рейсы авиакомпании SkyUp или специальными поездами, сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в твиттере.

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      Также он отметил, что ведутся переговоры по специальному поезду, который бы эвакуировал украинцев.

      Работаем 24 на 7 с целью возвращения наших граждан на родину. Часть из них вернется в ближайшие дни спецрейсами SkyUp. Готовим также с коллегами из Варшавы отправку граждан в Украине спецпоезд,
      – написал Перебийнис.

      Ранее Владимир Зеленский сообщил, что правительство вместе с Министерством иностранных дел сформировал так называемые хабы для возвращения граждан домой.

      Перечень хабов:

      • Стамбул, Турция;
      • Дубай, ОАЭ;
      • Абу-Даби, ОАЭ;
      • Прага, Чехия;
      • Берлин, Германия;
      • Варшава, Польша;
      • Перемышль, Польша;
      • Вена, Австрия;
      • Братислава, Словакия;
      • Рига, Латвия;
      • Вильнюс, Литва.

      Что делать украинцам, которые хотят эвакуироваться

      Владимир Зеленский 13 марта обратился к украинцам. Всех, кто находится за границей, он призвал в течение 3 суток вернуться домой, ведь с 17 марта Украина остановила авиа- и железнодорожное сообщение. Те, кто по объективным причинам не успеет вернуться в Украину, должен обратиться в консульство. Их будут возвращать домой нерегулярными рейсами.

      Если вы хотите эвакуироваться:

      • зарегистрироваться в системе "Друг";
      • в ней уведомить МИД о стране, в которой вы находитесь, и предоставить как можно больше информации о ситуации, в которой вы оказались;
      • если зарегистрироваться не удалось, нужно обратиться в украинское посольство или консульство.

      Главное об эвакуации украинцев

      • Первыми Украина эвакуировала своих граждан из Китая. Произошло это 20 февраля. Тогда на родину вернулись 48 украинских и 27 иностранцев. Они провели две недели на обсервации в санатории в Новых Санжарах. К слову, тогда жители городка приняли их очень тепло.
      • 12 марта глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовит вторую эвакуацию наших граждан из китайского Уханя, где был зафиксирован эпицентр вспышки коронавируса Covid-19. Сейчас 10 украинцев выразили желание вернуться на Родину.
      • 17 марта Украина эвакуировала своих граждан из Ливана. Спецрейсом из Бейрута в Киев вернулись 74 украинца.
      • Украинские граждане, которыеиз-за строгих карантинных мер не смогли покинуть Австрию и вернуться на Родину, уже утром 18 марта отправятся домой. В Киев их доставит самолет Austrian Airlines.
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Ливан SkyUp Чехия Китай Австрия Транспорт Владимир Зеленский Эвакуация украинцев
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