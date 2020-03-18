Более 3 тысяч украинцев просят эвакуации из Чехии
Более 3 тысяч украинцев, находящихся в Чехии, зарегистрировались в украинском посольстве в Праге для эвакуации. Вскоре их должны вернуть специальными рейсами на родину.
Для эвакуации украинцев готовят специальные рейсы авиакомпании SkyUp или специальными поездами, сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в твиттере.
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Также он отметил, что ведутся переговоры по специальному поезду, который бы эвакуировал украинцев.
Работаем 24 на 7 с целью возвращения наших граждан на родину. Часть из них вернется в ближайшие дни спецрейсами SkyUp. Готовим также с коллегами из Варшавы отправку граждан в Украине спецпоезд,
– написал Перебийнис.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что правительство вместе с Министерством иностранных дел сформировал так называемые хабы для возвращения граждан домой.
Перечень хабов:
- Стамбул, Турция;
- Дубай, ОАЭ;
- Абу-Даби, ОАЭ;
- Прага, Чехия;
- Берлин, Германия;
- Варшава, Польша;
- Перемышль, Польша;
- Вена, Австрия;
- Братислава, Словакия;
- Рига, Латвия;
- Вильнюс, Литва.
Что делать украинцам, которые хотят эвакуироваться
Владимир Зеленский 13 марта обратился к украинцам. Всех, кто находится за границей, он призвал в течение 3 суток вернуться домой, ведь с 17 марта Украина остановила авиа- и железнодорожное сообщение. Те, кто по объективным причинам не успеет вернуться в Украину, должен обратиться в консульство. Их будут возвращать домой нерегулярными рейсами.
Если вы хотите эвакуироваться:
- зарегистрироваться в системе "Друг";
- в ней уведомить МИД о стране, в которой вы находитесь, и предоставить как можно больше информации о ситуации, в которой вы оказались;
- если зарегистрироваться не удалось, нужно обратиться в украинское посольство или консульство.
Главное об эвакуации украинцев
- Первыми Украина эвакуировала своих граждан из Китая. Произошло это 20 февраля. Тогда на родину вернулись 48 украинских и 27 иностранцев. Они провели две недели на обсервации в санатории в Новых Санжарах. К слову, тогда жители городка приняли их очень тепло.
- 12 марта глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовит вторую эвакуацию наших граждан из китайского Уханя, где был зафиксирован эпицентр вспышки коронавируса Covid-19. Сейчас 10 украинцев выразили желание вернуться на Родину.
- 17 марта Украина эвакуировала своих граждан из Ливана. Спецрейсом из Бейрута в Киев вернулись 74 украинца.
- Украинские граждане, которыеиз-за строгих карантинных мер не смогли покинуть Австрию и вернуться на Родину, уже утром 18 марта отправятся домой. В Киев их доставит самолет Austrian Airlines.