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      Более чем на 150 заправках Украины продавали токсическое топливо

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      СБУ разоблачила масштабное производство токсического топлива / ssu.gov.ua

      18 декабря СБУ заблокировала масштабное производство ядовитого горючего. Вещество, опасное для жизни людей, продавали более чем 150 АЗС Украины.

      Несколько частных компаний на малых нефтеперерабатывающих заводах наладили незаконное производство горючего. Как сообщает СБУ, готовое вещество делали из токсичных веществ, в частности спиртов и примесей, опасных для здоровья.

      Важно: Для самолетов ВСУ закупили некачественные детали на 15 миллионов гривен: деньги

      Токсичное топливо продавали более чем на 150 заправочных станциях по всей Украине. Топливо реализовывали без обязательного акциза, соответственно, на налогах предприниматели "сэкономили" всего за 2019 год более 20 миллионов гривен.


      Топливо изготавливали на малых нефтеперерабатывающих заводах / фото: ssu.gov.ua

      СБУ провела обыски ряда заправок, а также заводов, где производили топливо. Продолжаются следственные действия.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Криминальные новости Новости Украины СБУ Горючее Криминал
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