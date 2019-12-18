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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ

      На понад 150 заправках України продавали токсичне пальне

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      СБУ викрила масштабне виробництво токсичного пального / ssu.gov.ua

      18 грудня СБУ заблокувала масштабне виробництво отруйного пального. Речовину, небезпечну для життя людей, реалізовували на понад 150 АЗС України.

      Декілька приватних компаній на малих нафтопереробних заводах налагодили незаконне виробництво пального. Як повідомляє СБУ, готову речовину робили із токсичних речовин, зокрема спиртів і домішок, що небезпечні для здоров’я.

      Важливо: Для літаків ЗСУ закупили неякісні деталі на 15 мільйонів гривень

      Токсичне паливо продавали на понад 150 заправних станціях по всій Україні. Пальне реалізовували без обов’язкового акцизу, відповідно, на податках підприємці "зекономили" лише за 2019 рік понад 20 мільйонів гривень.


      Пальне виготовляли на малих нафтопереробних заводах / фото: ssu.gov.ua

      СБУ провела обшуки на низці заправок, а також заводах, де виробляли пальне. Тривають слідчі дії.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України СБУ Кримінал Кримінальні новини Пальне
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