Для літаків ЗСУ закупили неякісні деталі на 15 мільйонів гривень: деталі

Контррозвідка Служби безпеки викрила схему неякісної закупівлі деталей для українських військових літаків чиновниками держпідприємства. За даними правоохоронців, підроблені і застарілі деталі могли призвести до надзвичайних ситуацій.

Чиновники нібито придбали у приватного підприємства застаріле і підроблене обладнання для ремонту військових літаків. При цьому вони оформляли обладнання як нове. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до операції.



Неякісні деталі до українських військових літаків / СБУ

Відзначимо, що в листопаді у міжнародному аеропорту "Бориспіль" співробітники СБУ затримали 6 осіб за спробу контрабанди в Російську Федерацію комплектуючих для військових літаків.

Затримані незаконно купували у різних продавців агрегати і вузли до бойових літаків, зокрема, для літаків Су-27 і ТУ-22, що перебувають на озброєнні Військово-повітряних сил Росії, а потім перепродавали. Замовниками поставок були громадяни РФ.