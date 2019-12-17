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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Для літаків ЗСУ закупили неякісні деталі на 15 мільйонів гривень: деталі

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      Силовики прийшли з обшуками до чиновників держпідприємства / ssu.gov.ua/ua

      Контррозвідка Служби безпеки викрила схему неякісної закупівлі деталей для українських військових літаків чиновниками держпідприємства. За даними правоохоронців, підроблені і застарілі деталі могли призвести до надзвичайних ситуацій.

      Чиновники нібито придбали у приватного підприємства застаріле і підроблене обладнання для ремонту військових літаків. При цьому вони оформляли обладнання як нове. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

      До теми: З України намагалися вивезти деталі до російських військових кораблів: фото

      Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до операції.


      Неякісні деталі до українських військових літаків / СБУ

      Відзначимо, що в листопаді у міжнародному аеропорту "Бориспіль" співробітники СБУ затримали 6 осіб за спробу контрабанди в Російську Федерацію комплектуючих для військових літаків.

      Затримані незаконно купували у різних продавців агрегати і вузли до бойових літаків, зокрема, для літаків Су-27 і ТУ-22, що перебувають на озброєнні Військово-повітряних сил Росії, а потім перепродавали. Замовниками поставок були громадяни РФ.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Контрабанда Збройні сили України авіація СБУ Міністерство оборони України
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