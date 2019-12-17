Для самолетов ВСУ закупили некачественные детали на 15 миллионов гривен: детали

Контрразведка Службы безопасности разоблачила схему некачественной закупки деталей для украинских военных самолетов чиновниками госпредприятия. По данным правоохранителей, поддельные и устаревшие детали могли привести к чрезвычайным ситуациям.

Чиновники якобы приобрели у частного предприятия устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов. При этом они оформляли оборудование как новое. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к операции.



Некачественные детали к украинским военным самолетам / СБУ

Отметим, что в ноябре в международном аэропорту "Борисполь" сотрудники СБУ задержали 6 человек за попытку контрабанды в Российскую Федерацию комплектующих для военных самолетов.

Задержанные незаконно покупали у разных продавцов агрегаты и узлы к боевым самолетам, в частности, для самолетов Су-27 и ТУ-22, находящихся на вооружении Военно-воздушных сил России, а затем перепродавали. Заказчиками поставок были граждане РФ.