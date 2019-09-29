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      Более миллиона долларов выделила Польша жителям оккупированного Донбасса

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      Разрушения после обстрела в Ясиноватой, 2017 год.
      Разрушения после обстрела в Ясиноватой, 2017 год. / ТАСС

      Польша перечислила в ООН 1 миллион 10 тысяч долларов США на помощь жителям неподконтрольного Украине Донбасса. Эти деньги должны помочь перезимовать наиболее уязвимым людям – пожилым и с инвалидностью.

      В частности, 506 тысячи долларов от Польши поступило Управлению по координации гуманитарных вопросов ООН, и еще 504 тысячи – в украинский гуманитарный фонд при ООН. Об этом сообщило в твиттерн представительство Польши при ООН в Женеве.

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      Деньги пойдут на решение гуманитарных проблем в оккупированных районах Донбасса этой зимой. Ведь, говорят в ООН, более 5 миллионов 200 тысяч украинев будут переживать шестую зиму в условиях вооруженного конфликта.

      Главная помощь будет направляться наиболее уязвимым категориям населения – пожилым людям и людям с инвалидностью.

      Управление по координации гуманитарных вопросов (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) – орган ООН, занимающийся помощью в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и гуманитарных катастроф. Существует с 1991 года.

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      Теги: Новости Польши Новости Украины ООН Оккупированные территории Деньги Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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