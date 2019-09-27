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      Зеленский обсудил с Генсеком ООН гуманитарную поддержку Украины

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      Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш
      Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш / Офис президента

      Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем и призвал ООН к активному отслеживания нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

      В Офисе президента отметили, что глава государства поблагодарил генсека ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии.

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      Зеленский встретился с генсеком ООН в его кабинете в здании секретариата штаб-квартиры ООН.

      Среди прочего украинский президент призвал Организацию Объединенных Наций осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

      Этой встречей завершается программа визита Президента Украины в Нью-Йорк. Самолет с украинской делегацией в эти минуты вылетает из американского Нью-Йорка в Киев.

      В Соединенные Штаты Владимир Зеленский летал для участия в Генассамблее ООН. Там он провел ряд встреч с лидерами стран – в частности, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом. Также Зеленский встретился с украинской диаспорой и провел переговоры с американскими инвесторами.

      Зеленський в США:

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      blog_ava
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      Теги: Генассамблея ООН Зеленский в США Владимир Зеленский Новости США Новости Украины Новости политики
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