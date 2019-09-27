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      Зеленський обговорив з Генсеком ООН гуманітарну підтримку України

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      Володимир Зеленський та Антоніу Гутерріш
      Володимир Зеленський та Антоніу Гутерріш / Офіс президента

      Президент України Володимир Зеленський в Нью-Йорку провів зустріч з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем та закликав ООН до активного відстежування порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

      В Офісі президента зауважили, що глава держави подякував генсеку ООН за гуманітарну підтримку громадян України, які постраждали від російської агресії.

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      Зеленський зустрівся з генсеком ООН в його кабінеті у будівлі секретаріату штаб-квартири ООН.

      Серед іншого український президент закликав Організацію Об’єднаних Націй здійснювати активну роботу з моніторингу порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

      Цією зустріччю завершується програма візиту Президента України до Нью-Йорка. Літак з українською делегацією в ці хвилини відлітає з американського Нью-Йорка до Києва.

      До Сполучених Штатів Володимир Зеленський літав для участі в Генасамблеї ООН. Там він провів низку зустрічей із лідерами країн – зокрема, канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом США Дональдом Трампом. Також Зеленський зустрівся з українською діаспорою та провів переговори з американськими інвесторами.

      Зеленський у США:

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Володимир Зеленський Зеленський у США Генасамблея ООН
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