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      Понад мільйон доларів виділила Польща мешканцям окупованого Донбасу

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      Руйнація після обстрілу в Ясинуватій, 2017
      Руйнація після обстрілу в Ясинуватій, 2017 / ТАСС

      Польща перерахувала до ООН 1 мільйон 10 тисяч доларів США на допомогу мешканцям непідконтрольного Україні Донбасу. Ці гроші мають допомогти перезимувати найбільш уразливим людям – літнім та з інвалідностями.

      Зокрема, 506 тисяч доларів від Польщі надійшло Управлінню з координації гуманітарних питань ООН, і ще 504 тисячі – до Української гуманітарної фундації при ООН. Про це повідомило у твіттер представництво Польщі при ООН у Женеві.

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      Гроші підуть на розв'язання гуманітарних проблем в окупованих районах Донбасу цієї зими. Адже, кажуть в ООН, понад 5 мільйонів 200 тисяч українців переживатимуть шосту зиму в умовах збройного конфлікту.

      Головна допомога належатиме найбільш уразливим категоріям населення – літнім людям і людям з інвалідністю.

      Управління з координації гуманітарних питань (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) – орган ООН, який займається допомогою у ліквідації наслідків надзвичайних ситуації та гуманітарних катастроф. Існує з 1991 року.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Гроші Окуповані території ООН Новини Польщі
      Джерело: 24 канал
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