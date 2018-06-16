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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Больше политических убийств, больше хаоса: академик о терроре Кремля против Украины

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Горбулин прогнозирует год террора в Украине со стороны Кремля
Горбулин прогнозирует год террора в Украине со стороны Кремля / Соцсети

В течение следующего года в Украине вырастет не только количество преступлений, но и количество политических убийств, что в итоге будет направлено на действующую власть. Таким образом, Россия хочет продемонстрировать, что может делать на нашей территории все, что захочет.

Такое мнение высказал бывший советник Президента Украины, экс-секретарь СНБО, директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины Владимир Горбулин, передает "Зеркало недели".

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Так, по его словам, пока Кремль поднимает ставки и, похоже, готовит год террора – против мирных регионов, против уязвимых целевых групп, в том числе и детей.

"Больше смертей, больше политических убийств, больше хаоса и тревоги – все это в итоге направлено на действующую власть, с которой, безусловно, и основной спрос", – подчеркивает он.

Правда, одновременно академик добавляет, что всегда будут рядом "конструктивные политики", которые предложат "помириться" и "закончить бессмысленную войну".

Ради них все и затевается. Ради страха украинских граждан и неопределенности. Показать, что может делать на нашей территории все, что захочет. Что ее невозможно победить. Но это возможно. Не здесь и не сейчас, но возможно. Главное – не бояться, как говорил в свое время Папа Римский Иоанн Павел II борцам с российским коммунизмом. Коммунизма уже нет. Не будет и российского режима. Но наш успех зависит не только от этого, но и от нашей сплоченности, наличия прорывных приоритетов и четких стратегий их достижения,
– подчеркнул Горбулин.

Теги: Новости Украины война Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Новости политики
Источник: 24 Канал
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