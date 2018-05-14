Более полутысячи рейсов отменили в Брюсселе
В Брюсселе отменили 557 авиационных рейсов, которые должна осуществить авиакомпания Brussels Airlines. Все из-за забастовки персонала, в частности пилотов, требующих повышения заработной платы.
Об этом сообщает Укринформ.
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В результате отмены 557 рейсов, могут пострадать около 60 тысяч пассажиров.
Отмечается, что забастовка продлится два дня – до 16 мая.
Источник: 24 Канал
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