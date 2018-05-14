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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Понад півтисячі рейсів скасували у Брюсселі

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Понад півтисячі рейсів скасували у Брюсселі
Понад півтисячі рейсів скасували у Брюсселі / Фото з відкритих джерел

У Брюсселі скасували 557 авіаційних рейсів, які повинна здійснити авіакомпанія Brussels Airlines. Все через страйк персоналу, зокрема пілотів, які вимагають підвищення заробітної платні.

Про це повідомляє Укрінформ.

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У результаті скасування 557 рейсів, можуть постраждати близько 60 тисяч пасажирів.

Зазначається, що страйк триватиме два дні – до 16 травня.

 

 

Теги: протести Бельгія авіація
Джерело: 24 Канал
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