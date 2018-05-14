Понад півтисячі рейсів скасували у Брюсселі / Фото з відкритих джерел

У Брюсселі скасували 557 авіаційних рейсів, які повинна здійснити авіакомпанія Brussels Airlines. Все через страйк персоналу, зокрема пілотів, які вимагають підвищення заробітної платні.