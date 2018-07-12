Более полутысячи украинских туристов, которые застряли в Турции, вернулись домой

По состоянию на 12 июля в Украину из турецких аэропортов вернулись 524 гражданина

Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич на своей странице вTwitter.

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"Консул сообщает, что из Анталии в Украину – Киев, Винницу, Ровно – в течение ночи вернулись 524 украинца. Хорошо, что все-таки вернулись. Но такая история не должна бы повторяться", – говорится в сообщении.

Консул повідомляє, що з Анталії до України - Києва, Вінниці, Рівного - протягом ночі повернулися 524 українці. Добре, що таки повернулися. Але така історія не мала б повторюватися. pic.twitter.com/dEBFY45cn9 — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 12 липня 2018 р.

Напомним, 11 июля стало известно, что из турецкой Анталии не могут вылететь 543 украинских туриста. Все – из-за недоразумения между туроператором и авиаперевозчиком. Туристов обслуживал туроператор "JoinUp!", которого украинские отдыхающие и обвиняют в задержке рейсов.