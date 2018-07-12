Понад півтисячі українських туристів, які застрягли в Туреччині, повернулися додому

Станом на 12 липня до України з турецьких аеропортів повернулись 524 громадяни,

Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич на своїй сторінці у Twitter.

Читайте також: Через аварійну посадку літака у "Борисполі" перенесли кілька рейсів: відомі маршрути

"Консул повідомляє, що з Анталії до України – Києва, Вінниці, Рівного – протягом ночі повернулися 524 українці. Добре, що таки повернулися. Але така історія не мала б повторюватися", – йдеться у повідомлені.

Консул повідомляє, що з Анталії до України - Києва, Вінниці, Рівного - протягом ночі повернулися 524 українці. Добре, що таки повернулися. Але така історія не мала б повторюватися. pic.twitter.com/dEBFY45cn9 — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 12 липня 2018 р.

Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що з турецької Анталії не можуть вилетіти 543 українські туристи. Все – через непорозуміння між туроператором та авіаперевізником. Туристів обслуговував туроператор "JoinUp!", якого українські відпочивальники й звинувачують у затримці рейсів.