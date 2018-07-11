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З Туреччини не можуть вилетіти півтисячі українських туристів, – МЗС

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В Туреччині затримують 4 рейси із українськими відпочивальниками
В Туреччині затримують 4 рейси із українськими відпочивальниками / turkeyforfriends.com

З турецької Анталії не можуть вилетіти 543 українські туристи. Все через непорозуміння між туроператором та авіаперевізником.

Про це заявив український дипломат Василь Кирилич у коментарі УНІАН.

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Станом на 16:00 11 липня 2018 року у Туреччині затримано 4 рейси, якими мали б повернутися 543 громадяни України на Батьківщину,
– зазначив він.

За словами Кирилича, "знову авіаперевізник і туроператор з'ясовують, хто перед ким зобов'язаний, а тягар цих непорозумінь лягає на плечі українців".

Дипломат запевнив, що український консул вже виїхав до Анталії для забезпечення комунікації відповідальних сторін з пасажирами – громадянами України з метою швидкого повернення українців додому. Проте, він також наголосив, що консул не має повноважень зобов'язати сторони конфлікту врегулювати ситуацію.

Раніше 24 канал повідомляв про 170 українських туристів, які не можуть вилетіти з Анталії. Їх обслуговував туроператор "JoinUp!", якого українські відпочивальники й звинувачують у затримці.
 

Теги: Новини України Новини політики авіація Новини Туреччини Українські туристи застрягли за кордоном
Джерело: 24 Канал
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