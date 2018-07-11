Из Турции не могут вылететь полтысячи украинских туристов, – МИД
С турецкой Анталии не могут вылететь 543 украинских туриста. Все из-за недоразумения между туроператором и авиаперевозчиком.
Об этом заявил украинский дипломат Василий Кирилич в комментарии УНИАН.
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По состоянию на 16:00 11 июля 2018 года в Турции задержаны 4 рейса, которыми должны вернуться 543 гражданина Украины на Родину,
– отметил он.
По словам Кирилича, "снова авиаперевозчик и туроператор выясняют, кто перед кем должен, и бремя этих недоразумений ложится на плечи украинцев".
Дипломат заверил, что украинский консул уже выехал в Анталию для обеспечения коммуникации ответственных сторон с пассажирами – гражданами Украины с целью скорейшего возвращения украинцев домой. Однако, он также отметил, что консул не имеет полномочий обязать стороны конфликта урегулировать ситуацию.
Ранее 24 канал сообщал о 170 украинских туристах, которые не могут вылететь из Анталии. Их обслуживал туроператор "JoinUp!", которого украинские отдыхающие и обвиняют в задержке.