Из Турции не могут вылететь полтысячи украинских туристов, – МИД

С турецкой Анталии не могут вылететь 543 украинских туриста. Все из-за недоразумения между туроператором и авиаперевозчиком.

Об этом заявил украинский дипломат Василий Кирилич в комментарии УНИАН.

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По состоянию на 16:00 11 июля 2018 года в Турции задержаны 4 рейса, которыми должны вернуться 543 гражданина Украины на Родину,

– отметил он.

По словам Кирилича, "снова авиаперевозчик и туроператор выясняют, кто перед кем должен, и бремя этих недоразумений ложится на плечи украинцев".



Дипломат заверил, что украинский консул уже выехал в Анталию для обеспечения коммуникации ответственных сторон с пассажирами – гражданами Украины с целью скорейшего возвращения украинцев домой. Однако, он также отметил, что консул не имеет полномочий обязать стороны конфликта урегулировать ситуацию.

Ранее 24 канал сообщал о 170 украинских туристах, которые не могут вылететь из Анталии. Их обслуживал туроператор "JoinUp!", которого украинские отдыхающие и обвиняют в задержке.

