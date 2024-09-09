В субботу, 7 сентября, в рамках матча Лиги наций встретились Украина и Албания. "Сине-желтые" проиграли сопернику со счетом 1:2, пишет 24 канал.

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Дикое поведение болельщиков

В соцсети Тикток один из болельщиков выложил видео, на котором поклонники сборной Албании кричат непристойные выкрики и демонстрируют соответствующие жесты, а также пытаются выбить перегородку, которая отделяет сектора.

В ответ на на действия фанатов соперника, украинцы начали выкрикивать "Украина!".

Дикое поведение албанских болельщиков: смотрите видео

Отметим, что следующий матч в рамках Лиги наций сборная Украины сыграет против Чехии. Поединок состоится 10 сентября в 21:45 по киевскому времени.