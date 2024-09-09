На авиабазе СБУ совместно с ССО поразила склады с КАБами и топливом. Именно с "Мариновки" россияне активно бомбардируют линию фронта в Украине.

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Какие последствия атаки на аэродром "Мариновка"

Удар по авиабазе прокомментировали в Министерстве обороны Великобритании и опубликовали спутниковые снимки после атаки. По словам разведки, последствиями являются четыре разрушенные укрытия для самолетов, три поврежденные укрытия для самолетов, разрушен обтекатель антенны, разрушены вспомогательные здания и разрушены открытые складские помещения.

Важно! На момент удара на авиабазе могло стоять 29 самолетов: 14 самолетов Су-24 и 15 самолетов Су-34. В частности, именно такое количество вражеской авиации зафиксировали спутники на "Мариновке" 19 августа.

Британская разведка показала последствия удара по авиабазе "Мариновка" / Фото: Минобороны Великобритании

К слову, ночью на 7 сентября дроны СБУ также атаковали военный склад в Воронежской области России, где хранились северокорейские ракеты. Именно этими ракетами Россия регулярно атакует Украину.