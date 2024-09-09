У суботу, 7 вересня, в межах матчу Ліги націй зустрілися Україна та Албанія. "Синьо-жовті" програли супернику з рахунком 1:2, пише 24 канал.

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Дика поведінка вболівальників

У соцмережі Тікток один з вболівальників виклав відео, на якому шанувальники збірної Албанії кричать непристойні вигуки та демонструють відповідні жести, а також намагаються вибити перегородку, яка відділяє сектори.

У відповідь на на дії фанатів суперника, українці почали вигукувати "Україна!".

Дика поведінка албанських вболівальників: дивіться відео

Відзначимо, що наступний матч в межах Ліги націй збірна України зіграє проти Чехії. Поєдинок відбудеться 10 вересня о 21:45 за київським часом.