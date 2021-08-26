Ющенко отметил, что на протяжении всех лет своего президентства говорил о национальной идее. В ней было много компонентов. В частности, чтобы удержать нашу страну на пути независимости, европейского выбора, национального самосознания, восстановления своих культурных корней.
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События истории, новейшей или периода сто-триста лет назад, свидетельствуют что вопрос свободы является тем, относительно которого украинцы не готовы ни к каким компромиссам,
– заявил Ющенко.
По словам политика, это сложная тема. О ней трудно было говорить с политиками. В то же время такой разговор сложно вести и в обществе.
Ющенко отметил, что даже сейчас сила российской пропаганды действует. В частности, 40% опрошенных социологами соглашаются с тезисом о том, что украинцы и россияне – один народ.
"Если украинцы и россияне – один народ, это значит, что украинского народа не существует", – заявил политик.
Ющенко об Украине в НАТО
- Третий президент Украины сообщил, что Украина могла получить ПДЧ относительно членства в НАТО еще в 2008 году.
- Однако этого не произошло из-за позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и тогдашнего президента Франции Николя Саркози.
- Ющенко признался, что поведение Меркель и Саркози тогда его шокировало.