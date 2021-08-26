Ющенко зауважив, що упродовж всіх років свого президентства говорив про національну ідею. У ній було багато компонентів. Зокрема, щоб утримати нашу країну на шляху незалежності, європейського вибору, національного самоусвідомлення, відновлення свого культурного коріння.

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Події історії, новітньої чи періоду сто – триста років тому, засвідчують що питання свободи є тим, по якому українці не готові до жодних компромісів,

– заявив Ющенко.

За словами політика, це складна тема. Про неї важко було говорити з політиками. Водночас таку розмову складно вести й у суспільстві.

Ющенко зауважив, що навіть зараз сила російської пропаганди діє. Зокрема, 40% опитаних соціологами погоджуються з тезою про те, що українці і росіяни – один народ.

"Якщо українці і росіяни – один народ, це значить, що українського народу не існує", – заявив політик.

Ющенко про Україну у НАТО