Він зазначив, що тоді його шокувала позиція канцлерки Німеччини та глави Франції. Про це третій президент повідомив в ефірі одного з телеканалів.

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Ми зібралися – 7 – 8 президентів – і пішли до Меркель. Саркозі покинув залу, не захотів спілкуватися. А з Меркель відбувся дуже короткий, хвилин на 5, діалог,

– розповів Віктор Ющенко.

"Вона каже: "Пане президенте, одна з проблем, яка нас зупиняє, це те, що на сьогодні тільки третина українців поділяють проєкт НАТО". Я їй відповів: "Коли я заступав на посаду, 14% українців поділяли інтеграцію до НАТО. Зараз – 31%. Так, це третина, але мені здається, за ці два роки вдвічі більше. Це перше. А друге, коли ви приймали Іспанію. У Іспанії 17% населення поділяло входження країни до НАТО. А ми хочемо лише ПДЧ", – продовжив політик.

Наша розмова на цьому закінчилася. Для мене аргументи, які Меркель висловила тоді, до сьогодні не прийняті й неприйнятні. Це слабкі аргументи, на яких не могло базуватися те рішення,

– наголосив він.

Росія б не напала на Грузію

Третій президент впевнений, що якби Україна отримала у 2008 році ПДЧ, Росія не напала б на Грузію.

"Не було б російсько-грузинської війни. Нас відділяло тоді буквально три місяці до того, коли Путін ще керований був, коли на Путіна можна було впливати. Але це той рубікон, коли вже на паузу стали – все, можна писати, що ви програли", – додав Віктор Ющенко.

У мене багато розчарувань було того дня. Бо ту резолюцію, яку Альянс роздав, коли я її читав, мені здавалося, що це fata morgana якась, такого не може бути. Нащо тоді саміт скликати, якщо виноситься таке рішення?

– підсумував політик.

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