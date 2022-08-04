Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин . По его словам, нет никаких проверенных доказательств того, что чубайса могли отравить. Тем более, больница сделала заявление, что заболевание российского политика не является смертельным.

Многие люди из окружения кремля сейчас хотели бы "соскочить", но это против "правил", – Фейгин

Если судить, могли или могут они (кремль - 24 канал) отравить чубайса, то я бы не исключал. Это не случай убийства политического оппонента или жертвы политического преследования. Как пишут классики, он слишком много знал, – говорит Фейгин.

чубайс владеет колоссальной информацией

чубайс действительно имеет огромный груз информации. Он находился у власти десятилетиями, поэтому у него явно много данных о путине, его окружении и деньгах. До недавнего времени Чубайс был советником русского диктатора на общественных началах.

По словам Фейгина, они пересекались с чубайсом в российской госдуме на протяжении 1993 – 1996 годах. Тогда последнего считали циничным и хитрым карьеристом, главная задача которого – карьера и деньги.

Фейгин отмечает, что в России были случаи , когда "неожиданно" умирали политики, решившие соскочить со всего. Так, в 2015 году в Вашингтоне избили до смерти Михаила Лесина, работавшего и при ельцине, и при путине. То же может быть с чубайсом. Но подтверждений никаких .

Почему Чубайс уехал из России после полномасштабного вторжения

Фейгин считает, что чубайс достаточно хитрый и изобретательный человек. Поэтому он мог понять, что "корабль россии начал тонуть". Кроме того, Чубайс связан с представителями Демократической партии США. Можно предположить, что так называемую пенсию на Западе он не просто так получил. А за определенную информацию.

"Слишком он чувствительная фигура, которая просто так взяла и уехала на пенсию в Италии. Допускаю, что он возможность проживания на мероприятии получил, но иллюзий нет быть. Чубайс все равно не выступил публично против войны. Думаю, кремль предупредил его: если тот публично расскажет все, его родственникам, друзьям, капиталу в России будет плохо", - считает Фейгин.

Фейгин о том, могли ли отравить чубайса: смотрите видео

Напомним, бывший российский чиновник анатолий Чубайс уехал из России в марте на Запад. Сейчас он в реанимации по состоянию здоровья – у него обнаружили синдром Гиена-Барре . Угрозы для жизни нет: чубайс не может самостоятельно ходить, но может говорить. У него среднее состояние тяжести.