Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, немає жодних перевірених доказів, що чубайса могли отруїти. Тим паче лікарня зробила заяву, що захворювання російського політика не є смертельним.

До теми Багато людей з оточення кремля зараз хотіли б "зіскочити", але це проти "правил", – Фейгін

Якшо розсуджувати, чи могли або чи можуть вони (кремль – 24 канал) отруїти чубайса, то я б не виключав. Це не випадок вбивства політичного опонента чи жертви політичного переслідування. Як пишуть класики, він занадто багато знав, – говорить Фейгін.

чубайс володіє колосальною інформацією

чубайс дійсно має величезний вантаж інформації. Він перебував при владі десятиліттями, тому у нього явно багато даних про путіна, його оточення та гроші. Донедавна чубайс був радником російського диктатора на громадських засадах.

За словами Фейгін, вони перетиналися з чубайсом у російській держдумі упродовж 1993 – 1996 роках. Тоді останнього вважали цинічним та хитрим кар'єристом, головне завдання якого – кар'єра та гроші.

Фейгін наголошує, в росії були випадки, коли "несподівано" помирали політики, які вирішили зіскочити зі всього. Так, у 2015 році у Вашингтоні побили до смерті михайла лєсіна, що працював і при єльцині, і при путіні. Те саме може бути з чубайсом. Але підтверджень жодних.

Чому чубайс виїхав з росії після повномасштабного вторгнення

Фейгін вважає, що чубайс досить хитра та винахідлива людина. Тому він міг зрозуміти, що "корабель росії почав тонути". Крім того, чубайс зв'язаний з представниками Демократичної партії США. Можна припустити, що так звану "пенсію" на Заході він не просто так отримав. А за певну інформацію.

"Занадто він чутлива фігура, яка просто так взяла і поїхала на пенсію в Італії. Припускаю, що він можливість проживання на заході отримав, але ілюзій немає бути. чубайс все одно не виступив публічно проти війни. Думаю, кремль попередив його: якщо той публічно розкаже все, то його родичам, друзям, капіталу в росії буде зле", – вважає Фейгін.

Фейгін про те, чи могли отруїти чубайса: дивіться відео

Нагадаємо, колишній російський високопосадовець анатолій чубайс виїхав з росії у березні на Захід. Зараз він в реанімації за станом здоров'я – у нього виявили синдром Гієна-Барре. Загрози життю немає: чубайс не може самостійно ходити, але може говорити. У нього середній стан тяжкості.