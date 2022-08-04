У кремлі керуються формулою Геббельса: "Разом йшли, разом й висіти". Якщо хтось хоче "зіскочити", то звичайно йому цього не дозволять зробити. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.

Важливо Фейгін прокоментував шанси росії таки бути визнаною державою-терористом

На його думку, багато людей хотіли б "зістрибнути". Адже вони багаті та мають всі капітали на Заході, тому їм тепер треба це все якось легалізувати та не потрапити під санкції.

"Я спілкуюся з багатьма тими, хто втік. Переважно це зі сфери бізнесу. Вони, звісно, переживають за своє майбутнє. Вони не хочуть опинитися під санкціями й залишитися без тих капіталів, які вони змогли здобути на Заході. Хочуть цього уникнути. Чубайс тут не виняток", – зазначив Марк Фейгін.

Що стосується москви, так це її звичайна методологія – погрози, шантаж та страх, аби ніхто не міг проявити нелояльність. Там говорять так: "Ви заробили. Ви жили тут. Не можете тепер зрадити, бо всім зобовʼязані нам",

– розповів Марк Фейгін.

Ситуація щодо чубайса

За словами російського правозахисника, в нього немає даних щодо причин самопочуття чубайса. Проте, на його думку, цього разу його не намагалися отруїти. Скоріше він сам міг сховатися в лікарню, зображуючи гостру фазу хвороби.

Йому 67 років, Чи може він хворіти? Звичайно, що може. Можуть в нього бути синдроми? Скільки завгодно. В такому віці та при такій нервовій роботі протягом десятиріч – цілком можливо,

– зазначив Марк Фейгін.

"Проте це не означає, що його не можуть отруїти, не можуть покарати за те, що він намагався "зіскочити". Таке можливо", – додав російський правозахисник.

Він зазначив, що чубайс це розуміє, а також знає правила гри, яких поки дотримується. Навіть, якщо має контакти з колами демпартій у США чи з політичними чиновниками в Європі, то робить це все негласно. чубайс вибиває для себе індульгенцію тихо та непомітно.

Навіщо світитися з хворобою

Марк Фейгін нагадав, як зʼявилася інформація про хворобу:

Першою повідомила Собчак, яка є медійною фігурою, близькою до кремля.

Їй про це розповіла дружина чубайса дуня смірнова – відома режисерка.

Потім зʼявилася фотографія, де Чубайс з напівзакритим оком.

"Чомусь йому виявилося потрібно це показати. Він же міг трошки похворіти й нікому нічого не розповідати. А навіщо він все це показує? Отже, йому потрібно надіслати якийсь сигнал. Я б такого також виключав", – прокоментував Фейгін.

Дивіться відео: Фейгін про хворобу чубайса

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