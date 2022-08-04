Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що саме для Сполучених Штатів наслідки можуть будуть суттєвими, але усе легко виправити. Свою думку він висловив в ефірі 24 каналу. Нагадаємо, що Верховна Рада офіційно визнала Росію державою-терористом 1 квітня.

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За його словами, у США ситуація складніша. росія вже пригрозила розривом дипвідносин у разі визнання державою-терористом. Однак вони зробили уже все, що могли, а реальних важелів впливу у агресора немає. Тож росія нікуди від такого рішення не подінеться, додав він.

Також Фейгін зазначив, що вже були й розмови про те, що це також посприяє тому, щоб "закрились двері" на переговорному майданчику щодо України чи навіть клімату. Однак у самого Конгресу є можливість подолати ці "перепони".

Для цього доведеться провести голосування та зібрати певну кількість голосів. Однак це (визнати росію державою-спонсором тероризму – 24 канал) можливо,

– вважає Фейгін.

росія відповідає усім критеріям

Він додав, що враховуючи двопартійний консенсус у США з цього питання, перспективи визнання досить хороші.

"Тим паче, що про це заявляла спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Враховуючи, що їй вже 82 роки та її візит на Тайвань минув успішно, не виключено, що вона захоче завершити свою політичну кар'єру блискучим рішенням про визнання росії країною-спонсором тероризму. Я думаю, що вона це зробить", – додав правозахисник.

Ба більше, росія цілком відповідає усім критеріям країни-терористки. І навіть таке визнання не скасує можливість ймовірних перемовин.

Увага! Визнати росію державою-спонсором тероризму важливо не лише через санкції, які передбачаються для держави з таким статусом. Мовиться й про шалену міжнародну ізоляцію. Це означає, що Китай, наприклад, вже не може мати з цією країною якісь відносини. Чи та ж сама Індія, що купує російську нафту.

Визнання росії державою-терористом: чому це важливо

Верховна Рада офіційно визнала Росію державою-терористом. Це означає, що вся російська неонацистська символіка в Україні – під забороною.

Відповідну резолюцію вже ухвалили і в сенаті США, зараз вона чекає на розгляд Державного департаменту.

Литовські парламентарі також одноголосно ухвалили резолюцію, в якій визнали Росію "державою, яка підтримує та здійснює тероризм". Крім того, сейм Литви визнав війну росії проти України геноцидом української нації.

Естонія, а також Канада теж визнали дії російських збройних сил в Україні геноцидом українського народу.

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