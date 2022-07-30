Статус держави-спонсора тероризму накладає на росію ярмо

До слова, відповідну резолюцію ухвалили і в сенаті США, зараз вона чекає на розгляд Державного департаменту. Про це в ефірі 24 каналу розказав військовий експерт Олександр Мусієнко.

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Як він пояснив, якщо світ визнає, що на чолі держави перебуває злочинне угруповування, то ставлення до неї буде зовсім іншим. Мова не лише про санкції, а й про шалену міжнародну ізоляцію, а також розуміння та усвідомлення необхідності абсолютної деконструкції злочинного правлячого режиму.

Крім того, статус держави-спонсора тероризму – це та площина, що з якої з країною не можна укладати жодних домовленостей, ані про перемир'я, ані про припинення вогню чи про будь-що інше. Тобто це недоговороздатний злочинний режим.

Захід допомагатиме ще більше

Є й ще один момент, про який, за словами Мусієнка, не так часто говорять. Річ у тім, що перший пункт Конвенції про запобігання геноциду містить є визначальним. У ньому йдеться про те, що всі держави-підписанти беруть на себе зобов'язання вживати заходів для припинення та попередження геноциду.

Як це зробити – кожна держава вирішує сама. Хтось може допомагати зброєю, хтось – санкціями, хтось – ще чимось. Важливо те, що це законодавчо закріплює для кожної країни зобов'язання вживати заходів, аби убезпечити та допомагати у цьому випадку Україні захистити себе.

Важлива річ, що це закріплюється законодавчо. Це вже не просто обіцянки чи наміри, а законодавче закріплення норми, яку треба дотримуватись. З цієї точки зору це навіть важливіше за санкції,

– пояснив військовий експерт.

Теоретично у такому випадку військова допомога можлива не лише зброєю, а й особовим складом, якщо хтось із держав вирішить виконати своє зобов'язання саме так.

"Усі держави у світі визнають цю Конвенцію, навіть росія, але вона просто нею нехтує і не дотримується, як й інших актів міжнародного права", – додав Мусієнко.

Він переконаний, що цей механізм потрібно використовувати, тож визнання росією державою-спонсором тероризму необхідне. Це статус зажене її до того рівня, коли з росією, хоч вона і є великою державою з ядерною зброєю, ніхто не захоче мати справу або говорити про якісь домовленості чи розв'язання питань, допоки вона не буде притягнута до відповідальності.

Це буде єдиним сценарієм виходу із цієї ситуації для держави-агресорки, адже вірити у те, що росіяни вирішать якимось чином змінити свою політику, не доводиться.

Мусієнко про важливість визнання росії державою-спонсором тероризму: дивіться відео



Нагадаємо, що раніше пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Штати серйозно розглядають оголошення росії державою-спонсором тероризму. Однак це питання потребує аналізу відповідно до їхнього законодавства.