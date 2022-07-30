Статус государства-спонсора терроризма накладывает на россию клеймо

К слову, соответствующую резолюцию приняли и в сенате США, сейчас она ожидает рассмотрения Государственного департамента. Об этом в эфире 24 каналу рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

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Как он объяснил, если мир признает, что во главе государства находится преступная группировка, то отношение к ней будет совсем другим. Речь не только о санкциях, но и о безумной международной изоляции, а также понимании и осознании необходимости абсолютной деконструкции преступного правящего режима.

Кроме того, статус государства-спонсора терроризма – это та плоскость, с которой со страной нельзя заключать никаких договоренностей, ни о перемирии, ни о прекращении огня или о чем-либо другом. То есть это недоговороспособный преступный режим.

Запад будет помогать еще больше

Есть еще один момент, о котором, по словам Мусиенко, не так часто говорят. Дело в том, что первый пункт Конвенции о предотвращении геноцида является определяющим. В нем говорится, что все государства-подписанты берут на себя обязательство принимать меры по пресечению и предупреждению геноцида.

Как это сделать – каждое государство решает само. Кто-то может помогать оружием, кто-то – санкциями, кто-то – еще чем-то. Важно, что это законодательно закрепляет для каждой страны обязательство принимать меры, чтобы обезопасить и помогать в этом случае Украине защитить себя.

Важно, что это закрепляется законодательно. Это уже не просто обещания или намерения, а законодательное закрепление нормы, которую нужно соблюдать. С этой точки зрения это даже важнее санкций,

– объяснил военный эксперт.

Теоретически в таком случае военная помощь возможна не только оружием, но и личным составом, если кто-то из государств решит выполнить свое обязательство именно так.

"Все государства в мире признают эту Конвенцию, даже россия, но она просто ею пренебрегает и не соблюдает, как и другие акты международного права", – добавил Мусиенко.

Он убежден, что этот механизм нужно использовать, поэтому признание россии государством-спонсором терроризма необходимо. Этот статус приведет ее к тому уровню, когда с россией, хоть она и является большим государством с ядерным оружием, никто не захочет иметь дело или говорить о каких-либо договоренностях или решении вопросов, пока она не будет привлечена к ответственности.

Это будет единственным сценарием выхода из этой ситуации для государства-агрессора, ведь верить в то, что россияне решат каким-то образом изменить свою политику, не приходится.

Мусиенко о важности признания россии государством-спонсором терроризма: смотрите видео



Напомним, что ранее госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Штаты серьезно рассматривают объявление россии государством-спонсором терроризма. Однако этот вопрос требует анализа в соответствии с их законодательством.