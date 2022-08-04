Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что именно для Соединенных Штатов последствия могут оказаться существенными, но все легко исправить. Свое мнение он выразил в эфире 24 каналу. Напомним, что Верховная Рада официально признала россию государством-террористом 1 апреля.

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По его словам, в США ситуация более сложная. россия уже пригрозила разрывом дипотношений в случае признания государством-террористом. Однако они сделали уже все, что могли, а реальных рычагов влияния у агрессора нет. Так что россия никуда от такого решения не денется, добавил он.

Также Фейгин отметил, что уже были и разговоры о том, что это также поспособствует тому, чтобы "закрылась дверь" на переговорной площадке по Украине или даже климату. Однако у самого Конгресса есть возможность преодолеть эти "препятствия".

Для этого придется провести голосование и собрать несколько голосов. Однако это (признать россию государством-спонсором терроризма – 24 канал) возможно,

– считает Фейгин.

россия отвечает всем критериям

Он добавил, что, учитывая двухпартийный консенсус в США по этому вопросу, перспективы признания достаточно хорошие.

"Тем более, что об этом заявляла спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Учитывая, что ей уже 82 года и ее визит на Тайвань прошел успешно, не исключено, что она захочет завершить свою политическую карьеру блестящим решением о признании россии страной-спонсором терроризма. Я думаю, что она это сделает", – добавил правозащитник.

Более того, россия полностью отвечает всем критериям страны-террориста. И даже такое признание не отменит возможность вероятных переговоров.

Внимание! Признать россию государством-спонсором терроризма важно не только из-за санкций, предусматриваемых для государства с таким статусом. Речь и о безумной международной изоляции. Это означает, что Китай, например, уже не может иметь с этой страной какие-либо отношения. Или та же Индия, покупающая российскую нефть.

Признание россии государством-террористом: почему это важно

Верховная Рада официально признала россию государством-террористом. Это означает, что вся российская неонацистская символика в Украине – под запретом.

Соответствующую резолюцию уже приняли и в сенате США, сейчас она ожидает рассмотрения Государственным департаментом.

Литовские парламентарии также единогласно приняли резолюцию, в которой признали россию "государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм". Кроме того, сейм Литвы признал войну россии против Украины геноцидом украинской нации.

Эстония и Канада тоже признали действия российских вооруженных сил в Украине геноцидом украинского народа.

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