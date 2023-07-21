В сети уже начали обсуждать душевное здоровье Путина. Один из пользователей заметил, как диктатор странно смотрит в потолок.

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У Путина заподозрили деменцию

Так, на встрече Путин разговаривал с оккупантом Иваном Штокманом, рассказавшим ему о своей карьере от работы в пекарне до построения ИТ-бизнеса.

По словам Штокмана, благодаря успехам в конкурсе менеджеров он стал заммэра Нижнего Новгорода, где в его обязанности входили информационные технологии, туризм и развитие бизнеса. Путин сделал вид, что его поразила эта история, а затем превратил это в притчу о том, через что проходит Россия.

В конце концов вы пришли к самому главному в этом поиске – преданности этой стране. В конце концов, это борьба за будущее наших детей и ваших детей.

– сказал российский президент.

После этого диктатор спросил, сколько лет его детям. На что Штокман ответил: "Самому младшему девять, а самому старшему – 23 года". Однако Путин ошибся с возрастом, заявив: "Вашему малышу три года".

Поэтому в сети начали говорить о том, что Путин "не слышит людей", что у него проявление "слабоумия", а может и вообще "болезнь Альцгеймера".

Сколько еще осталось Путину

Напомним, что врач Евгений Комаровский не советует слишком надеяться на скорый биологический конец Владимира Путина. Он ведь имеет доступ к лучшей медицине. Он отметил, что современная медицина позволит Путину "пить кровь" из украинцев еще несколько лет.

По словам Комаровского, Путину может укоротить жизнь его окружения, потому что он уже всех достал. И это может произойти скорее, чем его убьют раковые клетки или тромб.

"Всему миру вероятнее всего скажут, что это тромб. Но уберут его вероятно свои", – сказал врач.