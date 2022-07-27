Об этом 24 каналу рассказала таролог Людмила Хомутовская. По ее словам, путин, развязавший войну против Украины, до сих пор жив, но он под охраной и болеет.

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О двойниках путина

По ее словам, двойники у путина действительно есть.

Карты показывают, что сейчас их 6, кто-то заболел, но кого-то нового готовят к этому. Их меняют на не очень важных встречах путина и тогда, когда он очень болен,

– сказала Хомутовская.

Она уверяет, что снова поднимается тема его болезни. Карты говорят, что иногда путин не может даже подняться, тогда он использует двойников.

О болезни путина

Таролог подчеркнула, что кто бы чего ни говорил, но путин болен.

Карты уже год постоянно показывают одну и ту же информацию – что путин болен, и он начинает двигаться к смерти,

– заявила Хомутовская.

Закончится ли война, когда путин умрет? На это таролог ответила, что людям не сразу скажут, что он умрет. "Если он умрет, это будет тайна. Будет, как с Жириновским. Будут ходить слухи, правда вылезет, но хоронить его будут гораздо позже", – добавила она.

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