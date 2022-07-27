Про це 24 каналу розповіла тарологиня Людмила Хомутовська. За її словами, путін, який розв’язав війну проти України, досі живий, але він під охороною і хворіє.
До теми Справжній чи двійник: політолог пояснив особливості поведінки путіна
Про двійників путіна
За її словами, двійники в путіна дійсно є.
Карти показують, що наразі їх 6, хтось захворів, але когось нового нову готують до цього. Їх міняють на не дуже важливих зустрічах путіна і тоді, коли він дуже хворий,
– сказала Хомутовська.
Вона запевняє, що знову піднімається тема його хвороби. Карти кажуть, що іноді путін не може навіть піднятися, тоді він використовує двійників.
Про хворобу путіна
Тарологиня наголосила, що хто б чого не говорив, але путін хворий.
Карти вже рік постійно показують одну і ту ж інформацію – що путін хворий, і він починає рухатися до смерті,
– заявила Хомутовська.
Чи закінчиться війна, коли путін помре? На це тарологиня відповіла, що людям не одразу скажуть, що він помре. "Якщо він помре, це буде таємниця. Буде, як з Жириновським. Будуть ходити чутки, правда вилізе, але ховати його будуть набагато пізніше", – додала вона.
Дивіться повне інтерв’ю з тарологинею Людмилою Хомутовською: відео
Що раніше говорили про хвороби путіна
- Протягом останніх місяців було дуже багато повідомлень про те, що тиран бореться з онкологією. Так, російський олігарх, який входить у першу двадцятку списку Forbes, заявив, що у Путіна рак крові.
- 2 червня видання Newsweek повідомило про це з посиланням на 3 американських чиновників. Мовляв, у розвідці США знають про те, що диктатор у квітні пройшов курс лікування раку на пізній стадії.
- Слід зауважити, що коментував хворобу путіна й керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Він 13 травня сказав, що це не безпідставні чутки.
- Щоб спростувати такі чутки, Кремль щоразу стверджує, що Путін здоровий. Правда це чи ні, вочевидь, покаже лише час.