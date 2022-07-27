Про це 24 каналу розповіла тарологиня Людмила Хомутовська. За її словами, путін, який розв’язав війну проти України, досі живий, але він під охороною і хворіє.

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Про двійників путіна

За її словами, двійники в путіна дійсно є.

Карти показують, що наразі їх 6, хтось захворів, але когось нового нову готують до цього. Їх міняють на не дуже важливих зустрічах путіна і тоді, коли він дуже хворий,

– сказала Хомутовська.

Вона запевняє, що знову піднімається тема його хвороби. Карти кажуть, що іноді путін не може навіть піднятися, тоді він використовує двійників.

Про хворобу путіна

Тарологиня наголосила, що хто б чого не говорив, але путін хворий.

Карти вже рік постійно показують одну і ту ж інформацію – що путін хворий, і він починає рухатися до смерті,

– заявила Хомутовська.

Чи закінчиться війна, коли путін помре? На це тарологиня відповіла, що людям не одразу скажуть, що він помре. "Якщо він помре, це буде таємниця. Буде, як з Жириновським. Будуть ходити чутки, правда вилізе, але ховати його будуть набагато пізніше", – додала вона.

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