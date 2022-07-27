путін і дійсно може мати двійників

путін вже давно демонструє параноїдальну поведінку. Водночас політолог Володимир Фесенко обережний із подібними висновками, адже на зустрічах з авторитетними світовими лідерами було б досить легковажно покладатись на двійників.

До теми Боже, якщо в Путіна хвороба, хай від неї не буде ліків, – хлопчик з Луцька став зіркою мережі

Я трохи стримано ставлюся до інформації щодо двійників Путіна. Це ж не просто демонстрація присутності. Із промовою на стадіоні справжній путін був, чи ні – ніхто не може сказати. Але зустрічі із Ердоганом, іранським керівництвом – це зустрічі наживо, під час яких потрібно вести реальні переговори з дуже не простими лідерами. Тут покладатися на двійника було б ризиковано,

– вважає Фесенко.

Однак, наразі ми маємо справу з реальним путіним

Тому, експерт наголошує, що не відкидав би версію наявності двійників путіна, але поки "нам доведеться мати справу з реальним путіним".

Ба більше, Фесенко зазначив, що навіть західні спецслужби не можуть розібратись із загадкою особи путіна. Бо суперечливості його природи, поведінки і є головною проблемою.

Іноді диктатор діє достатньо раціонально, а іноді у нього, як колись у Сталіна, є припадки параної та іраціональних рішень. Коли і як, з яким Путіним доводиться мати справу – це і є головною проблемою, а іноді і загадкою навіть для західних спецслужб,

– додав політолог.

Дивна поведінка Путіна на публіці: що відомо

Під час нещодавньої поїзди в Іран путін знову поводив себе дещо дивно. Дивні рухи диктатора можуть вказувати або на хворобливий стан, або ж, як припустили деякі експерти, на двійника.

Раніше у соцмережах жартували із дивної пози, яку зайняв путін під час зустрічі з міністром оборони шойгу. Виглядав 69-річний призидент-диктатор справді дивно – він буквально вчепився в стіл, тож усі почали говорити про загадкову хворобу путіна.

Детальніше про психологічний стан Путіна: дивіться відео