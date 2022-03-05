Болезни играют на руку врагу, – врач призвал не забывать о вакцинации от инфекций

В условиях войны России против Украины гражданам важно не забывать о вакцинации от инфекционных заболеваний. Они могут играть на руку врагу.

Об этом рассказал семейный врач Игорь Заставный в эфире 24 канала. Например, в военное время очень важна вакцинация от столбняка и дифтерии.

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"В военное время никто не отменяет инфекционные заболевания. Они даже могут часто играть на руку врагу", – заявил врач.

По его словам, у военных или мирных граждан могут быть ранения или травмы. Они будут контактировать с землей и грязью, а именно так передается столбняк.

Не забывайте о вакцинации, об инфекционном контроле и делайте все в соответствии со стандартами и приказами,

– заявил Заставный.

Врач также отметил, что не следует пренебрегать и вакцинацией от коронавируса и соблюдать необходимые карантинные ограничения насколько это возможно.

"Вы постоянно идете в укрытие, где контактируете с людьми. Военные находятся в казармах или других местах вместе. О масках здесь уже во многих случаях, к сожалению, не говорится, хотя не стоит об этом забывать", – добавил Заставный.

Врач рассказал о болезнях, психологии и волонтерстве в военное время: смотрите видео

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